Apple cũng sẽ có kính thông minh để đáp trả Samsung

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple hiện đang lên kế hoạch ra mắt kính thông minh đầu tiên của mình tại WWDC 2027 vào tháng 6 tới và quyền riêng tư sẽ là trọng tâm.

Đối với kính, Apple đang thử nghiệm "một loạt các tính năng phần cứng và phần mềm mới liên quan đến quyền riêng tư" mới. Nhà phân tích cho hay, chiến dịch tiếp thị của Apple có thể sẽ nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của kính so với các sản phẩm cạnh tranh như Meta Ray-Ban.

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng một số người lo ngại bị ghi hình bí mật bởi kính có gắn camera, Gurman cho biết Apple đã cân nhắc việc phát hành kính thông minh có camera hỗ trợ các tính năng AI nhưng thiếu khả năng chụp ảnh và quay video. Trên thực tế, Apple thậm chí đã thử nghiệm kính thông minh hoàn toàn không có hệ thống camera.

Tuy nhiên, kết quả có khả năng xảy ra nhất là kính của Apple sẽ có camera nhưng sẽ đi kèm các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

Giống như kính Ray-Ban Meta, kính của Apple cũng sẽ có loa và micro để phát nhạc, thực hiện cuộc gọi điện thoại và nghe thông báo từ Siri.

Dự kiến, kính thông minh của Apple sẽ tới tay khách hàng vào cuối năm 2027.