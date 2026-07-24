Samsung ra mắt kính thông minh AI với hệ điều hành riêng

Kính thông minh Galaxy là sự hợp tác giữa Samsung, Google và Qualcomm. Kính chạy hệ điều hành Android XR trên chip Snapdragon AR1 Gen 1. Không giống như chip XR2+ Gen 2 bên trong Galaxy XR, chip AR1 được thiết kế đặc biệt cho kính thông minh mỏng nhẹ.

Kính thông minh Galaxy.

Kính tích hợp trợ lý AI Google Gemini, phiên bản dành cho thiết bị đeo. Sản phẩm này có thể nhìn thấy thế giới xung quanh người đeo thông qua camera tích hợp để có thêm ngữ cảnh. Ví dụ, kính có thể chụp ảnh bảng trắng và sắp xếp thông tin vào ứng dụng Ghi chú của người dùng. Camera cũng có thể được sử dụng như một chiếc máy ảnh thông thường bằng cách quay video góc nhìn thứ nhất hoặc hiển thị những gì xung quanh trong cuộc gọi video.

Kính có thể tóm tắt các tin nhắn dài và đọc to thông tin quan trọng cho chủ nhân. Chúng cũng cung cấp tính năng dịch thuật thời gian thực cho những người đi du lịch nước ngoài mà không nói được ngôn ngữ đó.

Kính thông minh Galaxy.

Chưa hết, kính thông minh Galaxy cũng có thể giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong thành phố với tính năng dẫn đường thời gian thực đến một địa điểm đã chọn và cung cấp thông tin về môi trường xung quanh nếu người đeo đang tham gia một tour tham quan.

Người dùng có nhiều cách để điều khiển kính. Cách đầu tiên là tùy chọn rảnh tay với lệnh thoại. Cách thứ hai là sử dụng các vùng cảm ứng trên gọng kính. Ngoài ra, bạn có thể điều khiển kính thông qua các thiết bị được kết nối.

Thông số kỹ thuật của kính thông minh Samsung.

Theo Samsung, chiếc kính này sẽ đưa trí tuệ nhân tạo (AI) đến gần hơn với mọi người “khi họ di chuyển, làm việc, giao tiếp và khám phá mà không cần mọi tương tác phải bắt đầu bằng màn hình”. Android XR hỗ trợ đầy đủ các thiết kế không có màn hình. Chúng được gọi là “kính AI” nhưng Samsung cũng đang nghiên cứu kính thực tế ảo tăng cường (AR), loại kính sẽ có màn hình.

Ngoài ra, Samsung đã hợp tác với Gentle Monster và Warby Parker để thiết kế. Gentle Monster tạo ra một diện mạo thời trang với gọng kính đen mỏng, viền trên thẳng và viền dưới bo tròn. Warby Parker chọn tông màu nâu, phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày.