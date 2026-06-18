Samsung bất ngờ tung công nghệ siêu đỉnh dành cho kính thông minh

Trong khi Apple đang phát triển chiếc kính thông minh đầu tiên của mình có tên mã là N50 thì các "đối thủ" cũng đang tiến rất nhanh. Tại Triển lãm Thế giới Thực tế Tăng cường 2026 (AWE) ở Long Beach, California, Mỹ, Samsung đã ra mắt công nghệ OLED trên Silicon (RGB OLED) mới dành cho kính thông minh.

OLED trên Silicon là gì?

OLED trên Silicon (RGB OLED) là bước đột phá tiếp theo trong lĩnh vực màn hình siêu nhỏ. Phương pháp này lắng đọng vật liệu phát sáng trực tiếp lên tấm silicon với các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương riêng lẻ mà không cần bộ lọc màu.

Công nghệ OLED trên Silicon (RGB OLED) mới dành cho kính thông minh của Samsung.

Phương pháp này cho phép màn hình hiển thị rất sáng và sắc nét với khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời, mật độ điểm ảnh và hiệu quả cao. Quy trình sản xuất cũng đơn giản hơn, khiến công nghệ này trở nên hoàn hảo cho kính thông minh và các thiết bị thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp khác.

Samsung đã trình diễn các nguyên mẫu màn hình 1,4 inch với độ sáng 40.000 nit và mật độ điểm ảnh 5.000 pixel mỗi inch.

Không giống như OLEDOS trắng, OLEDOS RGB không cần bộ lọc màu, cho phép hiệu suất ánh sáng cao hơn và tuổi thọ dài hơn. Những ưu điểm này rất phù hợp để mang lại khả năng tái tạo màu sắc tuyệt vời và độ sáng cao. Đó là lý do tại sao OLEDOS RGB được coi là giải pháp tối ưu cho các thiết bị XR, vốn yêu cầu chất lượng hình ảnh sắc nét trong kiểu dáng nhỏ gọn và nhẹ.

Kính thông minh đầu tiên của Samsung

Tại triển lãm, Samsung đã trình diễn một cặp kính nguyên mẫu, sử dụng màn hình OLEDOS RGB nhỏ xíu 0,62 inch. Công ty đang nghiên cứu kính thông minh chạy hệ điều hành Android XR của riêng mình, dự kiến được chính thức ra mắt vào cuối năm nay.

Mẫu thử nghiệm kính AR của Samsung tại triển lãm AWE USA 2026.

Samsung đã hé lộ các tính năng như dịch thuật theo thời gian thực, điều hướng và cập nhật thời tiết trên nguyên mẫu mà công ty đã trình diễn tại AWE. Thiết kế này giống với hình dạng Wayfarer quen thuộc mà Meta sử dụng cho kính thông minh Ray-Ban Meta và có thể tương tự như sản phẩm thị trường mà Samsung đang chuẩn bị ra mắt.

Kính thông minh Samsung sẽ có tên mã là "Glasses", khác với nguyên mẫu "Haean" bị rò rỉ của Samsung, được cho là sử dụng công nghệ microLED.

Các đối thủ cạnh tranh thì sao?

Apple đang khá tụt hậu so với Samsung về công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR). Kính thông minh Apple N50 được đồn đoán chỉ là một phần mở rộng cho iPhone, không có màn hình tích hợp và không có chức năng AR thực sự.

Google đã thất bại với chiếc Google Glass đời đầu.

Meta là đối thủ lớn nhất của Samsung trong lĩnh vực này vì Google đã liên tục tham gia và rút khỏi thị trường AR trong vài năm qua.

Công ty này đã từng hé lộ về kính AR mới với khả năng dịch thuật thực tế và các tính năng AI khác cách đây vài năm nhưng sau đó lại rút lui, chỉ để rồi tuyên bố đang thực sự phát triển một sản phẩm AR khác sau đó.

Sắp có một ​​cuộc cách mạng AR?

Chúng ta đã chờ đợi sự bùng nổ của công nghệ thực tế tăng cường (AR) trong nhiều năm. Kể từ nguyên mẫu Google Glass đầu tiên (đã thất bại thảm hại), công nghệ này đã được theo dõi sát sao.

Kính thông minh Ray-Ban Meta.

Không giống như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường có một lợi thế quan trọng, có thể hữu ích trong thực tế. Công nghệ này không tách rời người dùng khỏi đời thực để thay thế bằng một thế giới ảo. Và giờ đây, dường như những tiến bộ mới nhất trong công nghệ màn hình cùng với nền tảng Android XR cuối cùng có thể cho phép AR được ứng dụng rộng rãi hơn.