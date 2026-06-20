Vì sao kính cường lực smartphone nứt dù chưa từng rơi vỡ?

Việc người dùng phải thay thế nhiều miếng dán kính cường lực trong thời gian ngắn không phải là điều quá hiếm gặp, thậm chí cả trong trường hợp máy luôn sử dụng ốp lưng và chọn kính cường lực từ các thương hiệu uy tín với giá khoảng hàng trăm nghìn đồng.

Kính cường lực có thể nứt chỉ vì thói quen hằng ngày của người dùng.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân do chất lượng sản phẩm, nhưng sau khi đổi sang thương hiệu khác mà kính vẫn hư hỏng chỉ sau vài tuần, điều này cho thấy mọi thứ dường như bắt đầu bởi thói quen sử dụng hàng ngày.

Trong số các thói quen hằng ngày, việc để điện thoại trong túi quần khi di chuyển có thể là nguyên nhân chính. Đặc biệt, các vết nứt thường xuất hiện khi dắt xe máy, sau những lần phải kéo hoặc xoay xe trong không gian chật hẹp. Theo các kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại, lực tác động từ thói quen này có thể không đủ lớn để làm hỏng thiết bị ngay lập tức, nhưng áp lực lặp đi lặp lại có thể khiến kính cường lực xuất hiện những vết nứt nhỏ, dần lan rộng theo thời gian.

Đây là vấn đề được nhiều người phản ánh trên các diễn đàn công nghệ. Các kỹ thuật viên cho biết, ngoài thói quen dắt xe, còn nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kính cường lực. Các mép kính thường là khu vực dễ tổn thương nhất, và nếu kính không được dán sát hoặc có bọt khí, lực tác động có thể tập trung vào một điểm, làm tăng nguy cơ nứt vỡ.

Hãy tránh để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy.

Để bảo vệ màn hình hiệu quả, người dùng nên tránh để điện thoại trong túi quần khi dắt xe máy, đặc biệt trong những tình huống cần điều khiển xe tại khu vực chật hẹp. Nếu cần mang theo điện thoại, nên cất vào túi xách hoặc balo để giảm nguy cơ va chạm. Ngoài ra, không nên để điện thoại chung với các vật cứng như chìa khóa hay bật lửa, vì chúng có thể gây xước hoặc tạo áp lực lên màn hình.

Đối với những người không sử dụng kính cường lực, việc cẩn trọng trong quá trình sử dụng càng trở nên quan trọng hơn. Các mẫu smartphone hiện nay có mặt kính bền, nhưng mọi tác động từ va đập hay lực ép đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến màn hình gốc. Người dùng cũng nên kiểm tra định kỳ tình trạng kính cường lực để phát hiện sớm các vết nứt nhỏ, từ đó bảo vệ tốt hơn cho thiết bị của mình.