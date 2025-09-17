Lý do nhiều người cảm nhận iPhone chậm lại mỗi khi sản phẩm mới ra mắt?

Một trong những nguyên nhân chính được cho là do chiến lược “lỗi thời theo lịch trình” mà các nhà sản xuất áp dụng nhằm buộc người dùng phải mua sản phẩm mới.

Nhiều người dùng iPhone cũ cảm thấy iPhone mình chậm hơn...

Vụ việc nổi bật nhất liên quan đến Apple xảy ra vào năm 2017, khi công ty thừa nhận rằng hiệu suất của một số mẫu iPhone cũ đã bị giảm thông qua các bản cập nhật phần mềm. Mặc dù Apple giải thích rằng điều này nhằm tránh tình trạng mất điện đột ngột do pin lão hóa, nhiều người lại cho rằng đây là một chiến lược nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hiện nay, khi pin của iPhone xuống cấp, hiệu suất của thiết bị cũng giảm theo. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về tính hợp lý của lời bào chữa này, cho rằng Apple đang áp dụng chiến thuật lỗi thời một cách tinh vi hơn. Bằng chứng là nhiều người nhận thấy rằng những chiếc iPhone cũ thường chậm lại khi cập nhật phần mềm, đặc biệt là sau vài năm sử dụng.

Về phần mình, Apple khẳng định rằng điều này nhằm cải thiện tính ổn định và an toàn của thiết bị, tuy nhiên không ít người cho rằng đây có thể là một cách để khuyến khích họ mua mẫu máy mới.

... điều này đặc biệt xảy ra sau mỗi lần iPhone mới ra mắt.

Điều thú vị hơn, một số bằng chứng đã chỉ ra rằng, ngay cả khi một chiếc iPhone cũ hoạt động kém hơn do pin xuống cấp, việc thay pin cũng không hoàn toàn giúp khôi phục lại hiệu suất ban đầu. Một số sự cố có thể xảy ra như tình trạng camera và các tính năng khác không còn hoạt động như lúc mới mua, không chỉ do bụi bẩn mà còn do sự lão hóa tự nhiên của thiết bị.

Rõ ràng, người tiêu dùng thực sự có lý do để nghi ngờ chiêu trò phía sau của Apple khiến cho các tính năng trên những chiếc iPhone đời cũ không còn hoạt động đúng như ban đầu. Phải chăng thực sự Apple và các thương hiệu khác đang áp dụng chiến lược làm chậm thiết bị cũ để thúc đẩy doanh số bán hàng hay đây chỉ là nhận thức của người dùng sau một thời gian sử dụng. Điều này hoàn toàn có cơ sở nếu so sánh thiết bị cũ với thiết bị mới, vốn cung cấp hiệu suất cải tiến rất nhiều sau khoảng 3 năm.