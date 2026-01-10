"Gã khổng lồ" LMHT RNG tuyên bố giải thể, LPL 2026 rung chuyển

Cộng đồng eSports toàn cầu vừa đón nhận một cú sốc lớn khi Royal Never Give Up (RNG) – biểu tượng một thời của khu vực LPL (League of Legends Pro League - Trung Quốc) – xác nhận ngừng hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Trên nền tảng mạng xã hội X, dòng trạng thái ngắn gọn đến đau lòng: "What can I say, RNG out..." (Biết nói gì nữa đây, RNG rút lui thôi...) đã chính thức khép lại lịch sử 11 năm đầy thăng trầm của "Binh đoàn Hoàng gia".

Bài đăng trên X của RNG.

Quyết định này của RNG đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong cấu trúc giải đấu LPL mùa giải 2026. Với việc cả hai "ông lớn" là RNG và FunPlus Phoenix (FPX) đều nói lời chia tay, giải đấu cấp cao nhất Trung Quốc sẽ chỉ còn lại 14 đội tuyển tranh tài. Đây được xem là một bước lùi đáng báo động cho khu vực vốn được coi là khắc nghiệt nhất thế giới này.

Sự sụp đổ của RNG thực tế đã được dự báo từ trước. Dù sở hữu phòng truyền thống đồ sộ, tổ chức này đã bị "bức tử" bởi cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng kéo dài nhiều năm.

Theo các báo cáo tài chính và nguồn tin thân cận, RNG ngập trong nợ nần. Những vụ kiện tụng liên miên về nợ lương tuyển thủ, vi phạm hợp đồng đã bào mòn hình ảnh và nguồn lực của đội tuyển. Hệ quả tất yếu là phong độ thi đấu tụt dốc không phanh, từ vị thế ứng viên vô địch, họ rơi xuống đáy bảng xếp hạng và thậm chí không còn tên trong kế hoạch vận hành của LPL 2026.

Thành lập từ mùa Hè 2015 (tiền thân là Starhorn Royal Club), RNG đã nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực đáng sợ nhất. Họ là cái nôi của những huyền thoại như "siêu xạ thủ" Uzi, Xiaohu, Mlxg, Ming hay sau này là GALA và Bin.

Bảng vàng thành tích của RNG là mơ ước của mọi tổ chức thể thao điện tử:

- 5 lần vô địch LPL.

- 3 chức vô địch MSI (2018, 2021, 2022)

Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận RNG là một "kẻ về nhì vĩ đại" đầy tiếc nuối tại đấu trường Chung kết Thế giới. Họ từng gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường khi thua SKT T1 (2017) hay thất bại cay đắng trước G2 Esports (2018). Giấc mơ nâng cao chiếc cúp Summoner's Cup vẫn mãi dang dở cho đến ngày họ giải thể.

Huyền thoại RNG chính thức rời làng LMHT.

Sự biến mất của RNG để lại niềm tiếc nuối lớn. Dù cái tên Royal Never Give Up không còn sáng đèn trên bảng tỷ số, nhưng tinh thần và những khoảnh khắc họ tạo ra sẽ mãi là một phần bất tử trong lịch sử LMHT thế giới.