Nếu có muốn mua iPhone cũ cũng phải chọn những mẫu này

Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi trong năm nay khi người dùng một số mẫu iPhone cũ sẽ không còn nhận được bản cập nhật iOS 26 và bị mắc kẹt ở iOS 18. Điều này có thể gây khó khăn cho nhiều người dùng và cũng là cơ sở để họ đưa ra lựa chọn với các mẫu iPhone cũ.

Nhiều iPhone cũ không thể cập nhật lên iOS 26 ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

iPhone thường được biết đến với khả năng nhận cập nhật trong nhiều năm. Chẳng hạn, iPhone X ra mắt vào năm 2017 với iOS 11 đã nhận được cập nhật cho đến tháng 9/2023. Tương tự, iPhone XS phát hành năm 2018 tiếp tục được hỗ trợ cho đến năm 2025, tức là 7 năm.

Tuy nhiên, một số mẫu iPhone sẽ không còn nhận được bản cập nhật iOS 26 vào năm 2025. Cụ thể, iPhone XR, iPhone XS và iPhone XS Max sẽ không tương thích với iOS 26 khi ngừng nhận bản cập nhật từ tháng 9/2025.

Như vậy, nếu có ý định chọn mua các mẫu iPhone đời cũ, các sản phẩm mà người dùng tính đến sẽ bao gồm các lựa chọn iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone SE 2022, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro và iPhone 11.

iPhone 11 là dòng sản phẩm tối thiểu mà người dùng nên chọn khi mua iPhone cũ.

Được biết, Apple cam kết cung cấp hỗ trợ cho các thiết bị của mình ít nhất 5 năm, và nhiều mẫu iPhone đã nhận được hỗ trợ lên đến 7 hoặc 8 năm. Ngay cả khi không nhận được phiên bản iOS mới nhất, các thiết bị vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật trong nhiều năm.

Nếu sở hữu một chiếc iPhone không nằm trong danh sách tương thích với iOS 26, như iPhone XR, XS hoặc XS Max, người dùng vẫn có thể sử dụng thiết bị của mình mà không gặp vấn đề gì. Đặc biệt, Apple có thể phát hành bản cập nhật bảo mật cho iOS 18 trong thời gian tới, vì vậy người dùng không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, nếu iPhone ngừng nhận cập nhật, người dùng sẽ không thể trải nghiệm các tính năng mới và có thể gặp rủi ro về bảo mật. Giải pháp tốt nhất trong trường hợp này là nâng cấp lên một mẫu iPhone mới hơn để hoạt động tốt và nhận được cập nhật trong thời gian dài.