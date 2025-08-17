iPhone cũ trở nên như mới nhờ cập nhật iOS 26

Đặc biệt, với bản iOS 26 beta 6, Apple đã lần đầu tiên sau nhiều năm thực hiện một cuộc đại tu lớn cho hiệu ứng động khởi chạy ứng dụng trên Springboard.

iOS 26 beta 6 hiện đã được cung cấp cho các thiết bị tương thích.

Kết quả là, người dùng sẽ nhận thấy rằng các ứng dụng giờ đây khởi chạy toàn màn hình nhanh hơn đáng kể, kèm theo hiệu ứng cong vênh nhẹ gợi nhớ đến cách cửa sổ trên Mac thu nhỏ xuống dock. Tốc độ hoạt ảnh nhanh hơn tạo ra sự khác biệt rõ rệt khiến cho cảm giác như iPhone trở nên nhanh nhạy hơn, ngay cả với những mẫu máy đã ra mắt từ vài năm trước.

Mặc dù hiệu suất thực tế của iPhone không thay đổi nhiều trên iOS 26, nhưng cảm nhận mới từ người dùng là điều quan trọng. Các hiệu ứng động mới tạo ra ảo giác rằng điện thoại trông hoạt động nhanh hơn, điều chắc chắn sẽ nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ngay sau khi cập nhật vào mùa thu này, người dùng sẽ cảm nhận được sự nhạy bén và phản hồi tốt hơn khi chạm vào biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính.

Ngay cả khi một số thay đổi trên iOS 26 có thể gây tranh cãi, Liquid Glass là một cuộc đại tu lớn dành cho nền tảng này. Tuy nhiên, tâm lý tiêu cực của người dùng sẽ khó hình thành nếu họ tin rằng bản cập nhật này giúp điện thoại của họ trông như mới.

Liquid Glass là một cuộc đại tu lớn mà Apple mang đến người dùng iPhone thông qua iOS 26.

Điều thú vị là, sự thay đổi thực tế về thời gian hoạt ảnh tổng thể chỉ nhanh hơn khoảng 150 mili giây. Sự khác biệt lớn hơn nằm ở nhịp độ, vốn ảnh hưởng đáng kể đến cảm giác sử dụng. Trên iOS 26, các ứng dụng nhảy ra khỏi biểu tượng nhanh hơn nhiều, mở rộng gần như toàn màn hình, trong khi trên iOS 18, ứng dụng chỉ mở rộng được một nửa.

Sự thay đổi này rất được hoan nghênh, đặc biệt trên những chiếc iPhone hiện đại với màn hình ProMotion tốc độ làm mới cao. Thực tế cho thấy iOS 26 đã thu hẹp khoảng cách với các trình khởi chạy Android, vốn đã sử dụng tốc độ hoạt ảnh nhanh hơn đáng kể so với iOS 18.