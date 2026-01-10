Những công nghệ 'khoa học viễn tưởng' tại CES 2026

Tại CES 2026, bên cạnh các thiết bị AI quen thuộc phục vụ năng suất và giải trí, một xu hướng âm thầm nhưng gây chú ý mạnh mẽ đã xuất hiện. Nhiều công nghệ mới không hướng đến màn hình hay bảng điều khiển, mà tập trung vào việc theo dõi, phân tích và thậm chí thay thế một phần trải nghiệm cá nhân của con người.

Khi đặt cạnh nhau, những sản phẩm này gợi cảm giác quen thuộc với các kịch bản từng xuất hiện trong phim viễn tưởng như Black Mirror, nhưng lần này chúng đã ở rất gần đời sống thực.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là “gương trường thọ” của NuraLogix. Thoạt nhìn, đây chỉ là một chiếc gương phòng tắm cao cấp, nhưng bên trong là hệ thống AI có thể quét lưu lượng máu trên khuôn mặt để dự báo tình trạng tim mạch, trao đổi chất, mức độ căng thẳng và “tuổi sinh học” trong tương lai. Công nghệ này biến thói quen soi gương hằng ngày thành một lần kiểm tra sức khỏe nhanh, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe và nỗi ám ảnh với sự lão hóa.

Ở một hướng khác, tai nghe tích hợp cảm biến não của Neurable và HyperX cho thấy AI không chỉ theo dõi hành vi, mà còn đọc được trạng thái nhận thức. Thiết bị này đo mức độ tập trung và mệt mỏi tinh thần thông qua tín hiệu điện não, từ đó điều chỉnh trải nghiệm chơi game hoặc làm việc. Dù được giới thiệu cho game thủ, công nghệ này mở ra khả năng đo lường và tối ưu hóa năng lực tư duy con người theo thời gian thực.

Một số sản phẩm khác lại tác động trực tiếp đến ký ức và cảm xúc. Khung ảnh AI của Vinabot cho phép người dùng biến ảnh tĩnh thành nhân vật kỹ thuật số có thể trò chuyện, tái hiện hình ảnh người nổi tiếng hoặc người đã qua đời. Trong khi được quảng bá như công cụ giải trí và lưu giữ kỷ niệm, công nghệ này cũng làm dấy lên lo ngại về việc “kéo dài sự hiện diện số” của một con người và ai sẽ là người kiểm soát điều đó. Vinabot là một công ty của Việt Nam.

Trong môi trường công việc, nền tảng MyPersonas của IgniteTech tạo ra các “bản sao số” của nhân viên, có thể thay mặt họ tham gia họp, đào tạo hoặc trả lời câu hỏi nội bộ. Giải pháp này được xem là cách bảo tồn tri thức tổ chức, nhưng đồng thời làm mờ ranh giới giữa con người và dữ liệu, khi sự hiện diện cá nhân có thể tồn tại độc lập với người thật.

Ở khía cạnh đời sống cá nhân, thiết bị AI đồng hành Lepro Ami được thiết kế không nhằm hỗ trợ công việc, mà để trò chuyện và tạo cảm giác gắn kết cảm xúc. Với khả năng theo dõi ánh mắt và phản ứng theo tâm trạng người dùng, Ami phản ánh xu hướng công nghệ bắt đầu “lấp chỗ trống” trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt với những người sống một mình.

Ngay cả những không gian riêng tư nhất cũng không nằm ngoài làn sóng này. Thiết bị gắn vào bồn cầu của Throne sử dụng thị giác máy tính để phân tích dữ liệu bài tiết, từ đó theo dõi sức khỏe tiêu hóa và các dấu hiệu bất thường. Trong khi được giới thiệu với mục tiêu y tế, sản phẩm cho thấy dữ liệu sinh học đang được thu thập ngày càng chi tiết và liên tục.

Khép lại danh sách là Poketomo của Sharp, một thiết bị AI nhỏ gọn có khả năng ghi lại các tương tác và khoảnh khắc hằng ngày, cho phép người dùng tìm kiếm và “phát lại” ký ức. Poketomo được định vị như công cụ hỗ trợ trí nhớ, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về việc con người có đang dần phó mặc khả năng ghi nhớ tự nhiên cho máy móc.

Những công nghệ này không phải là các sản phẩm mạnh nhất hay hoàn thiện nhất tại CES 2026, nhưng chúng gây chú ý bởi mức độ can thiệp sâu vào đời sống cá nhân. Khi công nghệ tiến gần hơn đến cảm xúc, ký ức và sinh học con người, ranh giới giữa tiện ích và xâm nhập riêng tư đang trở thành chủ đề lớn, không chỉ của ngành công nghệ mà của toàn xã hội.