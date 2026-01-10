Casio “chơi lớn” với G-Shock MR-G đắt ngang đồng hồ Thụy Sĩ

Chiếc đồng hồ này mang thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ ngôi chùa năm tầng trên núi Haguro, tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Đáng chú ý, địa điểm này gần “nhà máy mẹ” của Casio, nơi sản xuất dòng đồng hồ MR-G. Ngôi chùa có niên đại từ thế kỷ thứ 10 và đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào những năm 1960.

Chiếc đồng hồ mới của Casio có giá hơn 95 triệu đồng.

Casio cho biết, tông màu chàm đậm trên mặt đồng hồ phản ánh hình ảnh ngôi chùa được bao quanh bởi sương sớm lúc bình minh. Màu xanh này, được gọi là “hanada-iro”, có thể thay đổi tinh tế tùy thuộc vào ánh sáng và góc nhìn. MRG-B2100D-2A vẫn giữ hình dạng bát giác đặc trưng và họa tiết mặt số lấy cảm hứng từ kỹ thuật ghép gỗ truyền thống kigumi, tạo nên kết cấu nhiều lớp, ba chiều.

Về mặt vật liệu, MRG-B2100D-2A là một mẫu MR-G đỉnh cao với vỏ và vành bezel làm từ hợp kim titan Ti64, trong khi vành bezel phía trên được chế tạo từ Cobarion, vốn nổi tiếng với độ cứng và độ bóng. Dây đeo được làm từ DAT55G và toàn bộ đồng hồ được hoàn thiện bằng lớp phủ titan cacbua giúp tăng khả năng chống trầy xước. Kích thước của vỏ đồng hồ là 49,5 x 44,4 x 13,6mm cùng trọng lượng 122 gram.

Một số hình ảnh khác của đồng hồ.

Đối với chức năng, MRG-B2100D-2A được trang bị các tính năng hiện đại như sạc năng lượng mặt trời Tough Solar, đo thời gian bằng sóng radio Multi-Band 6, kết nối Bluetooth với smartphone, mặt kính sapphire chống phản chiếu, lịch tự động hoàn chỉnh, hiển thị ngày và thứ, cùng đèn LED.

Tại Nhật Bản, mẫu MRG-B2100D-2AJR sẽ được ra mắt vào tháng Giêng này với giá niêm yết là 572.000 yên, khoảng 95,33 triệu đồng. Mức giá này tương đương với phiên bản mặt đen đã được bán ra thị trường.