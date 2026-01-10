Tại sao giới công nghệ vẫn phát cuồng vì điện thoại BlackBerry?

Dù đã rời khỏi thị trường điện thoại gần một thập kỷ, “ý tưởng BlackBerry” vẫn chưa hề biến mất. Câu hỏi đặt ra là vì sao giữa kỷ nguyên công nghệ hào nhoáng, nhiều người vẫn mong muốn được cầm lại một chiếc BlackBerry đúng nghĩa.

BlackBerry từng đặc biệt như thế nào?

Trước khi iPhone và Android thống trị, điện thoại BlackBerry là biểu tượng của thế giới doanh nhân. Đây là một trong những hãng đầu tiên đặt trọng tâm vào năng suất làm việc di động. BlackBerry cho phép người dùng đọc và trả lời email tức thì, một điều gần như mang tính cách mạng vào thời điểm đó. Kết hợp với bàn phím vật lý tối ưu cho việc gõ văn bản nhanh và chính xác, điện thoại BlackBerry nhanh chóng trở thành “văn phòng di động” của giới kinh doanh toàn cầu.

Không chỉ dừng ở năng suất, điện thoại BlackBerry còn nổi tiếng với bảo mật. Các tính năng như xác nhận đã đọc, tin nhắn riêng tư, mã hóa đầu cuối giúp thiết bị này trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai coi trọng an toàn dữ liệu.

BlackBerry Key2.

BlackBerry không phải là chiếc điện thoại để giải trí mà là công cụ làm việc nghiêm túc, đáng tin cậy. Khi smartphone ngày nay được tiếp thị như một thiết bị giải trí đa năng, nhiều người bắt đầu nhớ về thời kỳ điện thoại được sinh ra để “làm việc đúng nghĩa”.

Chiếc điện thoại BlackBerry chính thống cuối cùng ra mắt vào năm 2018 - BlackBerry Key2. Sau đó, BlackBerry chuyển sang mô hình cấp phép thương hiệu. Năm 2020, OnwardMobility từng công bố kế hoạch phát triển một mẫu điện thoại BlackBerry 5G mới mang tên Key3, khiến cộng đồng người hâm mộ kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, đến đầu năm 2022, dự án này bị hủy bỏ khi BlackBerry rút lại giấy phép. Công ty sau đó bán phần lớn bằng sáng chế di động với giá khoảng 600 triệu USD, chính thức khép lại tham vọng quay lại thị trường smartphone.

Kể từ đó, BlackBerry chỉ còn xuất hiện qua các bộ phim tài liệu và điện ảnh kể về sự trỗi dậy rồi suy tàn của một biểu tượng công nghệ. Tuy nhiên, sự biến mất của thương hiệu không đồng nghĩa với việc nhu cầu của người dùng cũng biến mất theo.

Sự trở lại của những “bản sao BlackBerry”

Ngay từ năm 2019, hãng Unihertz đã gây chú ý khi ra mắt Titan, một mẫu điện thoại lấy cảm hứng rõ rệt từ BlackBerry Passport với màn hình vuông và bàn phím vật lý. Dự án này bắt đầu trên Kickstarter với mục tiêu 100.000 USD nhưng nhanh chóng thu về hơn 700.000 USD, cho thấy sức hút của thiết kế BlackBerry vẫn rất lớn. Sau đó, Unihertz tiếp tục tung ra Titan 2 với cấu hình cải tiến và tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể.

Titan 2.

Không dừng lại ở đó, năm 2025, Zinwa Technologies tuyên bố sẽ “hồi sinh” các mẫu điện thoại BlackBerry cũ như BlackBerry Classic bằng cách nâng cấp phần cứng bên trong. Phiên bản thương mại dự kiến có giá 400 USD (khoảng 10,5 triệu đồng), thậm chí hãng còn bán bộ kit chuyển đổi cho người đang sở hữu máy cũ với giá 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng). Điều này cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiền chỉ để được trải nghiệm lại cảm giác BlackBerry.

Một hướng tiếp cận khác đến từ Clicks Communicator, sản phẩm của công ty phụ kiện do Michael Fisher sáng lập. Không còn là ốp bàn phím cho iPhone, Clicks Communicator là một smartphone Android hoàn chỉnh với màn hình AMOLED 4 inch, chạy hệ điều hành Android 16, tích hợp pin silicon-carbon 4.000 mAh và camera chính 50 MP. Thiết bị dự kiến bán ra với giá 499 USD (khoảng 13,13 triệu đồng), tiếp tục cho thấy thị trường vẫn còn chỗ đứng cho điện thoại bàn phím vật lý.

Tương lai nào cho “ý tưởng BlackBerry”?

Dù các sản phẩm kể trên khá thú vị, khả năng điện thoại BlackBerry thực sự quay trở lại với quy mô lớn là rất thấp. Tuy nhiên, làn sóng hoài niệm này phản ánh một thực tế quan trọng: nhiều người dùng đang thiếu một chiếc smartphone tập trung vào năng suất và bảo mật thay vì chạy theo giải trí và hiệu ứng thị giác.

Việc gắn bàn phím vật lý lên smartphone Android hay iPhone chỉ là giải pháp bề mặt. Điều người dùng mong muốn là một triết lý thiết kế mới, nơi điện thoại được tối ưu cho công việc, giao tiếp an toàn và sự tập trung. Đó không nhất thiết phải là điện thoại BlackBerry nhưng cần một thương hiệu lớn đủ uy tín để tái định nghĩa smartphone cho giới chuyên nghiệp.

Trong một thế giới công nghệ ngày càng ồn ào, sự tiếc nuối dành cho điện thoại BlackBerry cho thấy đôi khi người dùng không tìm kiếm thứ mới mẻ nhất mà là thứ giúp họ làm việc hiệu quả và an tâm hơn. Và có lẽ đó chính là di sản lớn nhất mà BlackBerry để lại.