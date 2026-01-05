Chọn iPhone trước Tết: Những lựa chọn “mua một lần, dùng dài lâu”

Một năm sau, có thêm tùy chọn màu sắc, và chỉ cần như vậy, người dùng đã sở hữu một trong những chiếc smartphone tốt nhất thế giới. Nhưng hiện nay, người dùng phải đối mặt với nhiều lựa chọn phức tạp hơn, từ những mẫu iPhone mới nhất đến các phiên bản cũ đã lỗi thời.

Để giúp dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, bài viết tổng hợp một hướng dẫn chi tiết về từng mẫu iPhone hiện có trên thị trường, phân tích ưu nhược điểm của từng sản phẩm và gợi ý mẫu iPhone đời cũ phù hợp cho một số đối tượng.

iPhone 17 Pro Max: Chiếc iPhone tốt nhất hiện nay

Nếu đang tìm kiếm chiếc iPhone tốt nhất, iPhone 17 Pro Max chính là lựa chọn hàng đầu. Sản phẩm sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera ba ống kính xuất sắc và màn hình sáng được chế tác tinh xảo. Theo các bài kiểm tra, iPhone 17 Pro Max có điểm số lõi đơn vượt trội so với chip M3 Ultra của Mac Studio. Hệ thống làm mát bằng buồng hơi mới giúp máy luôn mát mẻ, trong khi thời lượng pin ấn tượng cho phép sử dụng gần hai ngày làm việc với viên pin 4823mAh, và chỉ cần 20 phút để sạc đạt 50% với bộ sạc 40W.

Màn hình OLED 6,9 inch với tần số quét 120Hz vẫn giữ nguyên chất lượng tuyệt đẹp như phiên bản Pro Max năm ngoái, nhưng có độ sáng tối đa lên đến 3000 nits khi sử dụng ngoài trời. Camera ba ống kính 48MP được nâng cấp mang lại hiệu quả vượt trội, với khả năng zoom quang 8x sắc nét và zoom số 40x cho hình ảnh rõ nét hơn so với iPhone 16 Pro.

Mặc dù việc chuyển từ titan sang nhôm không hoàn toàn được ủng hộ, nhưng chất lượng hoàn thiện vẫn rất cao cấp. Giao diện Liquid Glass mới của iOS 26 gây nhiều tranh cãi, nhưng thực sự tỏa sáng trên màn hình lớn của sản phẩm. Nếu đang tìm kiếm chiếc iPhone có hiệu năng tốt nhất, đây là lựa chọn không thể bỏ qua.

iPhone 17: Lựa chọn đa năng tốt nhất

iPhone 17 là chiếc iPhone đa năng tốt nhất từ trước đến nay của Apple và là lựa chọn lý tưởng cho hầu hết người dùng. Đây là phiên bản tiêu chuẩn gần giống với dòng Pro nhất, nhưng không có mức giá quá cao và cũng không cồng kềnh.

Thiết kế của iPhone 17 không quá nổi bật nhưng vẫn chắc chắn và cao cấp, với lớp phủ Ceramic Shield 2 cải thiện khả năng chống trầy xước. Điểm nổi bật nhất là màn hình OLED 120Hz mang đến trải nghiệm cuộn trang mượt mà và chế độ luôn bật 1Hz.

Hệ thống camera kép 48MP hoạt động tốt trong hầu hết các điều kiện, với ảnh chụp macro sắc nét hơn so với iPhone 16. Tuy nhiên, việc thiếu ống kính tele vẫn là điểm yếu lớn nhất so với các mẫu Pro. Hiệu năng của iPhone 17 không thể sánh bằng bản Pro, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ cho các tác vụ từ chơi game đến phát nhạc. Thời lượng pin cũng rất ấn tượng, thường kéo dài cả ngày với mức sử dụng hỗn hợp.

Nếu không cần ống kính tele hoặc muốn một chiếc điện thoại siêu mỏng để khoe khoang, iPhone 17 là lựa chọn hợp lý, mạnh mẽ và thực tế cho nhu cầu hàng ngày.

iPhone 16e: Lựa chọn giá rẻ tốt nhất

Dù không phải là mẫu iPhone rẻ nhất, iPhone 16e mang lại sự cân bằng hợp lý giữa giá cả và hiệu năng. Với mức giá thấp hơn 8 triệu đồng so với iPhone 17 (thậm chí nhiều hơn sau khi áp các ưu đãi giảm giá), người dùng sẽ phải chấp nhận một số thỏa hiệp.

Thiết kế của iPhone 16e không có nhiều đột phá, nhưng đã được cải tiến so với iPhone SE thế hệ thứ 3, với việc loại bỏ nút Home và viền màn hình dày. Mặc dù không có tính năng Dynamic Island, nhưng thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ 167g giúp người dùng dễ dàng cầm nắm.

Về hiệu năng, iPhone 16e được trang bị chip A18 không thua kém nhiều so với các mẫu iPhone ra mắt năm 2025. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của sản phẩm là màn hình chỉ có tần số quét 60Hz và không có tính năng MagSafe, điều mà các mẫu iPhone tiêu chuẩn đã có từ iPhone 12. Hệ thống camera cũng là một điểm khác biệt lớn so với iPhone 17, khi iPhone 16e thiếu camera selfie cao cấp và camera siêu rộng 48 MP.

iPhone Air: Lựa chọn tốt nhất về thiết kế

iPhone Air là mẫu thiết kế mới đầu tiên kể từ phiên bản Plus, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong dòng sản phẩm kể từ khi iPhone X ra mắt. Với độ mỏng chỉ 5,6mm và trọng lượng 165 gram, iPhone Air mang lại cảm giác chắc chắn và không gây nặng nề khi bỏ vào túi. Màn hình OLED 6,5 inch với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời, cùng với chip A19 Pro mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thiết kế mỏng cũng đồng nghĩa với việc máy có thể nóng lên khi sử dụng. Thời lượng pin chỉ đủ dùng trong khoảng 1 ngày, và camera đơn 48MP thiếu các ống kính siêu rộng và tele như các mẫu iPhone 17 khác. Chất lượng âm thanh cũng bị ảnh hưởng với thiết lập loa đơn.

iPhone 14: Lựa chọn tốt nhất cho trẻ em

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone cho trẻ em, iPhone 14 có thể là lựa chọn tốt nhất. Với thiết kế hiện đại và nhiều màu sắc thú vị, iPhone 14 vẫn giữ được những ưu điểm như camera siêu rộng và tính năng sạc không dây MagSafe. Mặc dù camera trước 12MP và chip A15 chậm hơn so với các mẫu mới hơn, nhưng đây vẫn là một lựa chọn hợp lý cho những ai không cần công nghệ tiên tiến nhất.

Hiện tại, iPhone 14 128GB có giá 13,59 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 6 triệu đồng so với iPhone 16. Nếu con nhỏ đam mê nhiếp ảnh, hãy cân nhắc iPhone 14 Pro với camera trước 48MP và ống kính tele 12MP. Cả hai mẫu iPhone 14 đều có tính năng liên lạc vệ tinh khẩn cấp, rất hữu ích cho những chuyến đi dã ngoại hoặc khi không có sóng điện thoại.