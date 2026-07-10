Công nghệ pin xe điện mới của Trung Quốc sạc 1 giây đi được 2Km

Hãng xe Geely vừa đạt được cột mốc lịch sử mới trong công nghệ xe điện khi bộ pin Aegis Gold Brick chính thức vượt mốc sạc 1.000 kW ở phía đầu xe. Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Ô tô Trung Quốc xác nhận loại pin lithium sắt phốt phát (LFP) lưỡi dao ngắn này đạt công suất sạc cực đại 1.093 kW. Thành tựu này đánh dấu bước chuyển mình lớn khi các hãng chuyển sang chạy đua rút ngắn thời gian sạc thay vì chỉ tăng tầm nhìn di chuyển.

Hình minh họa.

Trải nghiệm sạc siêu tốc dưới 9 phút và tham vọng tuổi thọ triệu cây số

Dù nạp nguồn năng lượng khổng lồ hơn 1 MW, công nghệ làm mát tiên tiến đã giúp bộ pin giải quyết xuất sắc bài toán quản lý nhiệt lượng. Quy định tại Trung Quốc yêu cầu nhiệt độ pin khi sạc phải dưới 65 độ C, và pin Geely đạt chứng nhận an toàn khi chỉ chạm mức đỉnh 64 độ C. Nhờ hệ thống điện áp 900V kết hợp làm mát bằng chất lỏng 3D hai mặt, pin được bảo vệ tối đa khỏi nguy cơ tích tụ axit hay hư hỏng cấu trúc.

Công nghệ pin đột phá này hiện đã được áp dụng thực tế trên mẫu sedan điện Lynk & Co 10 vừa ra mắt tại Trung Quốc với giá từ 169.900 nhân dân tệ. Các bài kiểm tra thực tế cho thấy pin sạc từ 10 lên 70% chỉ mất vỏn vẹn 4 phút 22 giây, vượt xa mục tiêu ban đầu. Thậm chí, hệ thống chỉ cần 8 phút 42 giây để sạc đến 97%, giúp xe có thêm 2 Km phạm vi di chuyển cho mỗi giây cắm sạc.

Trong bối cảnh các đối thủ như BYD tập trung tăng công suất tại các trụ sạc, Geely lại chọn lối đi riêng khi tập trung vào khả năng tiếp nhận dòng điện an toàn của xe. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực nhiệt lên các tế bào pin, tối ưu hóa hiệu suất sạc đầu vào mà không cần hệ thống đổi pin cồng kềnh. Điều này mở ra một chương mới cho việc nâng cao hiệu suất vận hành thực tế của các dòng xe điện thế hệ mới.

Hình minh họa.

Đặc biệt, loại pin mới này có khả năng chịu đựng tới 4.500 chu kỳ sạc đầy, tương đương với tuổi thọ hoạt động bền bỉ hơn 1 triệu Km. Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện cùng phát triển, Geely đã quyết định mở mã nguồn cho 12 bằng sáng chế bảo vệ pin gầm xe. Động thái này cho phép các nhà sản xuất khác học hỏi và tùy biến thiết kế cho các mạng lưới sạc và xe điện tương lai.