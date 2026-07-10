Xác định chủ mới của đầu số di động 095 từng thuộc về S-Fone

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa đấu giá thành công quyền sử dụng mã mạng viễn thông di động 095. Đây là đầu số di động 09x cuối cùng được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

(Ảnh minh họa: A.I)

Đầu số di động 095 này từng thuộc về nhà mạng SFone, đã được Viettel đấu giá với mức giá kỷ lục 252,5 tỷ đồng, tương đương gấp 101 lần giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng.

Đại diện Viettel cho biết: "Việc sở hữu đầu số 095 không chỉ giúp Viettel mở rộng nguồn tài nguyên kho số mà còn mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người yêu thích các đầu số 10 số truyền thống. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đầu số mới vào khai thác, bảo đảm khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trên hệ sinh thái số Viettel với chất lượng đồng nhất và ổn định".

Hiện Viettel sở hữu danh mục đầu số di động đa dạng nhất Việt Nam, gồm các đầu số 096, 097, 098, 086 và dải đầu số 03 (032 đến 039). Việc bổ sung đầu số 095 tiếp tục mở rộng lựa chọn kho số, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý, Viettel sẽ triển khai đồng bộ các hạng mục kỹ thuật và đưa đầu số 095 vào khai thác trên toàn quốc. Khách hàng đăng ký đầu số mới sẽ được sử dụng đầy đủ các dịch vụ trên hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái số của Viettel, từ kết nối di động, 5G đến các nền tảng số dành cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam đang có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có hạ tầng mạng.

Nhà mạng Các đầu số đang sở hữu Viettel 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 086, 096, 097, 098, 095 (đang trong lộ trình triển khai) VinaPhone 081, 082, 083, 084, 085, 088, 091, 094 MobiFone 070, 076, 077, 078, 079, 089, 090, 093 Vietnamobile 052, 056, 058, 092 Gmobile 059, 099

Ngoài 5 nhà mạng có hạ tầng, Việt Nam còn có một số nhà mạng di động ảo (MVNO) như: iTel, Reddi, Local, FPT Retail Mobile, Mobicast,... Các MVNO này sử dụng hạ tầng của Viettel, VinaPhone hoặc MobiFone nên không có đầu số riêng, mà dùng các đầu số được cấp từ nhà mạng chủ quản.