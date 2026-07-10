Từ quả penalty hỏng ăn ở trận Pháp - Morocco, dân mạng réo tên cả Mbappe, Messi và CR7

Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2 - 0 trước Morocco để trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn của tuyển Pháp nói chung, cộng đồng mạng còn dành rất nhiều sự chú ý cho thủ thành Yassine Bounou của Morocco cùng tình huống đá hỏng phạt đền của ngôi sao tuyển Pháp Mbappe.

Cảnh này thật quen thuộc.

Ngay sau khi Mbappe không thắng được Bounou trên chấm 11m trong hiệp một, mạng xã hội tràn ngập bình luận. Không ít người nhắc lại việc Lionel Messi cũng từng sút hỏng phạt đền ở vòng trước, rồi đặt hai tình huống cạnh nhatác

Tài khoản Facebook Hoàng Minh Nhật viết: "Hóa ra Bounou là chuyên gia khiến các siêu sao quên cách đá penalty". Trong khi đó, Nguyễn Khắc Duy bình luận: "Đá hỏng trước Bounou giờ chẳng còn là điều gì phải xấu hổ nữa".

Cũng có những ý kiến cho rằng phản ứng của cư dân mạng với Mbappe nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Facebooker Trần Đức Long đùa: "Sức mạnh của đẳng cấp là đây, sút hỏng pen xong ghi bàn luôn". Tài khoản Phạm Tuấn Kiệt thì viết: "Nếu là cầu thủ khác chắc bị réo tên cả ngày, còn Mbappe chỉ cần sửa sai là xong".

Đến phút 60, Mbappe thực sự khiến mọi lời bàn tán phải thay đổi. Cú cứa lòng đẹp mắt mở tỷ số không chỉ giúp Pháp giải tỏa áp lực mà còn biến tiền đạo mang áo số 10 từ "tội đồ" thành người hùng. Chỉ ít phút sau, anh tiếp tục kiến tạo để Dembele ấn định chiến thắng 2 - 0, đưa nhà đương kim á quân tiến vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Sau trận, rất nhiều lời khen được dành cho Bounou dù Morocco phải dừng bước. Facebooker Lê Anh Khoa chia sẻ: "Bắt được penalty của Mbappe, cứu thêm nhiều tình huống khó, anh ấy rời World Cup trong tư thế ngẩng cao đầu". Tài khoản Võ Quốc Hưng bình luận: "Nếu không có Bounou, tỷ số có lẽ còn cách biệt hơn". Không ít người gọi thủ môn Morocco là "người nhện" sau hàng loạt pha cứu thua trong suốt giải đấu.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng dành nhiều sự tôn trọng cho hành trình của đại diện châu Phi. "Morocco thua nhưng không mất đi sự ngưỡng mộ", tài khoản Nguyễn Hải Nam viết. Facebooker Đặng Minh Quân nhận xét: "Họ tiếp tục chứng minh bóng đá châu Phi đủ sức cạnh tranh với những ông lớn".

Ở chiều ngược lại, cổ động viên Pháp bắt đầu mơ về chức vô địch tiếp theo. "Mbappe có thể sút hỏng một quả phạt đền, nhưng cậu ấy luôn biết cách quyết định trận đấu", tài khoản Phan Gia Huy chia sẻ. Trong khi đó, Facebooker Lâm Quốc Việt bình luận: "Pháp càng vào sâu càng đáng sợ, dàn sao của họ biết cách lên tiếng đúng lúc".

Hai tuyển thủ được dân mạng nhắc tên.

Thủ thành Morocco được khen ngợi dù thua trận.

Pha đá hỏng penalty của Mbappe được nhắc cùng Messi và Ronaldo.

Mbappe không hứng chỉ trích nặng nề dù sút hỏng penalty.