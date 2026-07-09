Điểm trừ cực lớn của iPhone 17 Pro Max

Mỗi khi Apple ra mắt thế hệ iPhone mới, phiên bản Pro Max thường trở thành tâm điểm nhờ sở hữu những thông số mạnh nhất và hệ thống camera cao cấp nhất. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng không phải người dùng nào cũng cần đến những tính năng đó, đặc biệt khi khoảng cách giữa dòng iPhone Pro và iPhone tiêu chuẩn ngày càng thu hẹp.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max.

Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở kích thước và trọng lượng. iPhone 17 Pro Max nặng 233 gram trong khi iPhone 17 chỉ nặng 177 gram - nhẹ hơn gần 25%.

Sự chênh lệch này ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Với nhiều người, một thiết bị nhẹ và gọn giúp thao tác bằng một tay dễ dàng hơn, giảm cảm giác mỏi khi sử dụng liên tục hoặc mang theo trong thời gian dài. Trong khi đó, những mẫu iPhone Pro Max với màn hình lớn đôi khi khiến việc chạm tới các góc trên màn hình trở nên bất tiện.

Hệ thống camera cũng là yếu tố tạo nên khoảng cách giữa hai phiên bản. iPhone 17 Pro Max được trang bị camera telephoto 4x, một trong những điểm nhấn của dòng Pro. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng thường xuyên sử dụng ống kính này.

Ảnh minh họa.

Phần lớn ảnh chụp hằng ngày của người dùng vẫn được thực hiện bằng camera chính hoặc mức zoom thấp, vốn vẫn khai thác cảm biến chính của máy. Với những người chủ yếu chụp ảnh gia đình, du lịch hay chia sẻ lên mạng xã hội, lợi ích từ camera telephoto có thể không quá rõ rệt.

Tương tự, bộ xử lý mạnh hơn trên dòng Pro không phải lúc nào cũng tạo ra khác biệt trong quá trình sử dụng. Nếu chỉ nhắn tin, lướt web, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng phổ biến, người dùng khó nhận thấy khoảng cách về hiệu năng giữa iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max.

Đáng chú ý, Apple đã đưa nhiều tính năng từng độc quyền trên dòng Pro xuống phiên bản tiêu chuẩn. iPhone 17 hiện đã sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz, mang lại trải nghiệm cuộn và chuyển động mượt mà hơn. Chất lượng hiển thị, độ sáng màn hình, dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn cũng như hệ điều hành gần như tương đồng giữa hai phiên bản.

iPhone 17 Pro.

Điều này khiến iPhone 17 trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn với nhiều người dùng phổ thông bởi mức giá thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khoản tiền tiết kiệm được khi không chọn phiên bản iPhone 17 Pro Max cũng có thể được đầu tư vào dung lượng lưu trữ cao hơn. Đây là yếu tố thiết thực hơn đối với nhiều người, nhất là khi ảnh, video và ứng dụng ngày càng chiếm nhiều không gian. Việc sở hữu bộ nhớ lớn giúp giảm nguy cơ nhanh đầy bộ nhớ và hạn chế phải đăng ký thêm các dịch vụ lưu trữ đám mây, vốn phát sinh chi phí định kỳ.

Bên cạnh đó, các tin đồn gần đây cho rằng dòng iPhone 18 Pro có thể tăng giá trong thời gian tới. Nếu điều này trở thành hiện thực, khoảng cách về giá giữa dòng iPhone Pro và iPhone tiêu chuẩn sẽ còn lớn hơn, khiến nhiều người cân nhắc lại nhu cầu thực tế trước khi nâng cấp.

Dẫu vậy, dòng iPhone Pro Max vẫn có những lợi thế riêng. Đây là lựa chọn phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh chuyên sâu, quay video chất lượng cao, chỉnh sửa nội dung trực tiếp trên điện thoại hoặc chơi các tựa game đồ họa nặng. Màn hình lớn cùng viên pin dung lượng cao cũng mang lại trải nghiệm tốt hơn cho nhóm người dùng có cường độ sử dụng cao.

Một điểm khiến nhiều người vẫn lựa chọn iPhone Pro Max là Apple hiện chưa có phiên bản iPhone màn hình lớn thuộc dòng iPhone tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa nếu muốn sở hữu màn hình lớn cùng thời lượng pin dài, người dùng chỉ còn lựa chọn iPhone Pro Max dù chưa chắc cần đến toàn bộ các tính năng cao cấp đi kèm.