Số ngôi sao ngoài vũ trụ có nhiều hơn cát trên Trái Đất?

Vào những đêm quang đãng, bầu trời rực rỡ mang lại cảm giác về một lượng sao vô hạn đang lấp lánh trên đầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định đây chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé của vũ trụ. Con số thực tế thay đổi kinh ngạc tùy thuộc vào việc bạn đếm sao bằng mắt thường, đếm trong Dải Ngân hà hay trong toàn bộ vũ trụ quan sát được.

Hình minh họa.

Dù trông đông đúc, một người bình thường chỉ thấy khoảng 2.000-2.500 ngôi sao cùng lúc tại nơi cực kỳ tối, do Trái đất đã che khuất nửa thiên cầu. Tính chung cả năm khi Trái đất di chuyển, bạn có thể nhìn được khoảng 6.000 ngôi sao không cần kính thiên văn. Nhưng ở các thành phố ô nhiễm ánh sáng, con số này lập tức giảm sâu chỉ còn vài trăm.

Dải sáng mờ ảo mà ta gọi là Ngân hà thực chất chứa từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao. Vì loài người sống bên trong thiên hà này nên không thể chụp toàn cảnh để đếm từng ngôi, buộc các nhà thiên văn phải ước tính qua khối lượng và mô hình sao. Ngay cả sứ mệnh Gaia dù đã lập bản đồ hai tỷ ngôi sao cũng chỉ mới chạm đến một phần nhỏ của Ngân hà.

Bên ngoài Ngân hà, vũ trụ quan sát được chứa ít nhất 100 tỷ thiên hà, đẩy tổng số sao lên mức một septillion (số 1 kèm 24 chữ số 0). Sự khổng lồ này thường được ví như việc số ngôi sao hiện hữu còn nhiều hơn tất cả các hạt cát trên mọi bãi biển Trái Đất, một con số hoàn toàn vượt qua nhận thức thông thường của con người.

Nhân loại vẫn miệt mài tìm kiếm những bí ẩn của vũ trụ bao la.

Hiện nay, các kính viễn vọng không gian như James Webb và Gaia vẫn liên tục săn tìm các ngôi sao lùn đỏ mờ nhạt vốn áp đảo trong vũ trụ. Thực tế, số sao nhìn thấy bằng mắt thường chưa đầy một phần mười vạn của một phần trăm tổng số sao Ngân hà. Phần lớn còn lại quá xa hoặc bị bụi vũ trụ che khuất, khiến vũ trụ mãi là ẩn số chờ khai phá.