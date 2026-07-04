Tổng hợp tin đồn hot nhất về iPhone 18 Pro

Tin đồn mới nhất cho thấy Apple chỉ dự định phát hành chiếc flagship tiếp theo của mình với ba tùy chọn màu sắc.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Thông tin rò rỉ đến từ Instant Digital trên Weibo cho hay, iPhone 18 Pro sẽ có ba màu sau:

- Đỏ anh đào đậm

- Xanh nhạt

- Xám bạc

Trước đó, có tin đồn cho rằng iPhone 17 Pro sẽ ra mắt với 5 màu nhưng thực tế nó chỉ có ba màu: Cam vũ trụ, Xanh đậm và Bạc.

Năm ngoái là lần đầu tiên Apple không cung cấp tùy chọn màu đen cho iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro năm nay sẽ tiếp tục xu hướng đó.

Trong khi đó, giống như màu cam vũ trụ nổi bật, màu đỏ anh đào đậm có thể sẽ là màu sắc nổi bật. Và màu xanh nhạt sẽ thay thế màu xanh đậm của năm ngoái.

Giá cao hơn

Apple gần đây đã công bố tăng giá cho tất cả các dòng MacBook, iPad và các thiết bị khác ngoại trừ iPhone. Nhưng một nhà phân tích của IDC khẳng định, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra/Fold có thể đắt hơn tới 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng).

iPhone 17 Pro màu Cam vũ trụ.

Ví dụ, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm là 1.299 USD (khoảng 34,14 triệu đồng) thay vì 1.099 USD (khoảng 28,8 triệu đồng) của mẫu iPhone 17 Pro.

iPhone màn hình gập dự kiến ​​ được bán với giá gần 1.999 USD (khoảng 52,5 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản có dung lượng lưu trữ cao nhất lên tới 2.400 USD (khoảng 63 triệu đồng).

Ngày ra mắt

Apple thường ra mắt dòng sản phẩm iPhone của mình vào tháng 9. Thông báo năm nay sẽ độc đáo hơn vì Apple sẽ chỉ tiết lộ các mẫu iPhone 18 Pro và chiếc điện thoại màn hình gập mới của hãng.

iPhone 18 Pro sẽ có giá đắt hơn iPhone 17 Pro năm ngoái.

Trong khi đó, iPhone 18 và iPhone 18e giá phải chăng dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Tuần này, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho rằng "2 ngày ra mắt có khả năng nhất của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập là ngày 8/9 và 9/9."