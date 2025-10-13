Lộ trình ra mắt dòng iPhone 18 và iPhone Fold đã được hé lộ

Kể từ iPhone 4s, các mẫu iPhone mới hầu như luôn ra mắt vào mùa thu. Chắc chắn, có một vài ngoại lệ nhưng tháng 9 thường là tháng được Apple ưa chuộng. Năm nay, "gia đình" iPhone 17 được công bố vào ngày 9/9.

Dòng iPhone 17.

Do đó, hầu hết mọi người đều kỳ vọng iPhone 18 sẽ đi theo mô hình tương tự vào năm sau. Nhưng lần này, các tin đồn cho rằng "Nhà Táo" có thể đang thay đổi kế hoạch của mình.

Lịch trình ra mắt iPhone 18 Series dự kiến

Nếu những báo cáo mới nhất dự đoán chính xác, Apple có thể thay đổi chiến lược ra mắt iPhone vào năm tới. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy iPhone mới vào tháng 9 - chỉ là dòng iPhone mới không được tung ra cùng một lúc.

Tin đồn về lịch ra mắt iPhone của Apple.

Dự kiến, vào mùa thu năm 2026, Apple có thể ra mắt: iPhone Air 2 (2026), iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone màn hình gập.

Ngược lại, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trình làng cùng với iPhone 18e vào khoảng mùa xuân năm 2027.

Về cơ bản, Apple sẽ chia dòng sản phẩm iPhone của mình thành hai sự kiện - một vào mùa thu và một vào mùa xuân.

Tại sao phải thay đổi những gì đã hiệu quả?

Đó là câu hỏi đang được đặt ra. Theo một báo cáo, Apple tin rằng chiến lược ra mắt mới này có thể thúc đẩy doanh số iPhone nói chung.

iPhone 18 sẽ được công bố muộn hơn.

Theo truyền thống, iPhone tiêu chuẩn thường "bán chạy" hơn các mẫu iPhone Pro vì đáp ứng được nhu cầu của người dùng – nhờ có giá rẻ hơn, thiết kế đơn giản hơn và có các tính năng cơ bản. Vì vậy, việc trì hoãn phiên bản iPhone phổ biến nhất của Apple sẽ thúc đẩy người dùng chuyển sang các mẫu iPhone khác trước.