Vừa trở lại sân cỏ, Nguyễn Xuân Sơn lập tức "đốt cháy" BXH Google

Sáng 13/10, cái tên Nguyễn Xuân Sơn đã bất ngờ lọt top xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất tại Việt Nam, theo dữ liệu từ Google Trends. Cầu thủ này ghi nhận mức tăng tới 600% lượng tìm kiếm, vượt qua hàng loạt chủ đề thời sự, kinh tế và bóng đá quốc tế.

Xuân Son đã hồi phục tích cực sau khi bị gãy chân.

Số liệu cho thấy thời điểm đỉnh điểm về lượng truy cập rơi vào khoảng 8 giờ 20 sáng, khi từ khóa “nguyễn xuân sơn” đạt mức 100 điểm tuyệt đối, tương đương đỉnh cao quan tâm trong 24 giờ gần nhất. Sự chú ý tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai và Bình Dương, phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của cầu thủ trẻ này tại khu vực Nam Bộ.

Trong danh mục liên quan, Google xác định chủ đề “Nguyen Xuan Son – Soccer player” là xu hướng tìm kiếm hàng đầu, đi cùng truy vấn phụ “Thép Xanh Nam Định”, gợi ý mối liên hệ với đội bóng mà anh đang khoác áo. Dễ thấy, sức hút của Xuân Sơn không chỉ đến từ màn trở lại sau thời gian vắng bóng, mà còn từ phong độ thi đấu trong màu áo mới.

Ở bảng “Trending Now” của Google Trends, cái tên Nguyễn Xuân Sơn xếp trên cả các chủ đề phổ biến khác như “Chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam” hay “VN-Index”. Sự trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ của anh được cho là nguyên nhân chính khiến làn sóng tìm kiếm bùng nổ trong sáng nay.

Nguyễn Xuân Son lọt top tìm kiếm Google sáng 13/10.

Top các bài báo dẫn đầu trong chủ đề Nguyễn Xuân Son có bài "Báo Malaysia run sợ vì Xuân Son sắp tái xuất ĐT Việt Nam".

Theo bài báo, chứng kiến Xuân Son sắp trở lại, tờ Stadium Astro (Malaysia) đã tỏ ra lo lắng: Xuân Son đã chính thức trở lại sau 10 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Anh khoác áo ĐT Việt Nam chưa lâu nhưng đã trở thành trụ cột của đội bóng này.

Mọi người có lẽ chưa quên lời cảnh báo của Xuân Son. Cầu thủ này từng tỏ thái độ vô cùng quyết tâm để giúp ĐT Việt Nam có ngày tái đấu thành công trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, khi mà ở trận lượt đi ĐT Việt Nam đã để thua tới 0 - 4.

Dự kiến cuối tháng 3 năm 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia và Xuân Son sẽ có thể thi đấu trận đó. Với 7 bàn thắng ghi cho ĐT Việt Nam chỉ sau 5 trận, đây chính là lời cảnh báo của Xuân Son hướng đến ĐT Malaysia.

Trong giới bóng đá, Nguyễn Xuân Sơn từng được biết đến như một tài năng trẻ có kỹ thuật và nhãn quan tốt, song từng gặp chấn thương khiến sự nghiệp gián đoạn. Việc anh tái xuất và thi đấu trở lại nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, đặc biệt giữa bối cảnh đội bóng Nam Định đang có chuỗi trận khởi sắc ở giải quốc nội.