Top smartphone có thiết kế đẹp bậc nhất hiện nay

Trong bối cảnh nhiều điện thoại thông minh hiện nay có thiết kế tương tự nhau, một số mẫu sản phẩm đã thành công trong việc tạo ra sự khác biệt. Những thiết bị này không chỉ thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài độc đáo mà còn thể hiện phong cách cá nhân của người sử dụng.

Nothing Phone (3)

Thương hiệu Nothing đã khẳng định mình là một trong những nhà sản xuất dám thử nghiệm với thiết kế. Mặc dù có một số yếu tố tương đồng với các mẫu flagship trước đó, Nothing Phone (3) mang đến một ngôn ngữ thiết kế mới mẻ.

Thay vì sử dụng đèn LED Glyph như các thế hệ trước, phiên bản này đã chuyển sang màn hình Glyph Matrix ở mặt sau, tạo nên một chiếc điện thoại với mặt lưng trong suốt và màn hình phụ độc đáo, hiển thị thông tin quan trọng và các tính năng thú vị. Dù không phải là một bước đột phá lớn, thiết bị này vẫn thu hút sự chú ý với kiểu dáng ba cột của cụm camera.

Realme 15 Pro phiên bản Game of Thrones

Thiết kế đôi khi còn là một câu chuyện. Realme 15 Pro phiên bản Game of Thrones đã thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài ban đầu để mang đến một phong cách táo bạo, gợi nhớ đến series phim nổi tiếng cùng tên.

Với mặt lưng khắc hình móng vuốt rồng và biểu tượng Targaryen, thiết bị này không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn tạo ra một trải nghiệm độc đáo với mặt lưng phản ứng nhiệt và giao diện người dùng đặc biệt. Ngay cả hộp sản phẩm cũng được thiết kế theo chủ đề, khiến mẫu điện thoại trở thành một món đồ sưu tầm hấp dẫn.

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung, một thương hiệu lớn, không cần phải mạo hiểm nhiều để thành công. Tuy nhiên, Galaxy S25 Edge đã vượt qua ranh giới của một thiết bị flagship với thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng. Chỉ dày 5,8mm và nặng khoảng 163 gram, chiếc điện thoại này mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng, mặc dù pin có dung lượng nhỏ hơn so với các smartphone trung bình.

Apple iPhone Air

Apple tiếp tục gây ấn tượng với iPhone Air, một kỳ tích kỹ thuật với thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay. Với khung titan chắc chắn, iPhone Air chỉ dày 5,64mm và nặng khoảng 165 gram, mang đến cấu hình flagship trong một thân máy nhỏ gọn. Mặc dù dung lượng pin là một hạn chế, nhưng thiết bị này vẫn là một điểm nhấn đáng chú ý trong dòng sản phẩm của Apple.

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi dẫn đầu trong thế hệ điện thoại thông minh Android với dòng sản phẩm Xiaomi 17. Trong đó, Xiaomi 17 Pro Max nổi bật với thiết kế màn hình kép. Mặc dù không phải là một ý tưởng mới, nhưng đây là chiếc điện thoại duy nhất trong phân khúc không gập lại có màn hình phụ với đầy đủ chức năng như kính ngắm camera và thông báo. Đặc biệt, màn hình này còn cho phép người dùng tương tác với thú cưng, xem video hoạt hình và chơi game, hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng.