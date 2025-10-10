iPhone màn hình gập có thể sẽ sử dụng khung hỗn hợp titan và nhôm

Nhà phân tích Jeff Pu vừa công bố thông tin mới về chiếc iPhone màn hình gập sắp ra mắt của Apple. Theo ghi chú gửi đến các nhà đầu tư, chiếc điện thoại này sẽ có khung được làm từ hỗn hợp titan và nhôm. Pu cho biết, Apple có kế hoạch mở rộng việc sử dụng titan cho cả hai mẫu ‌iPhone‌ Fold và iPhone Air dự kiến ra mắt vào năm 2026.

iPhone Fold có thể có khung bằng hỗn hợp titan và nhôm.

Đây không phải là lần đầu tiên thông tin về khung kim loại hỗn hợp cho ‌iPhone‌ màn hình gập xuất hiện. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng đã đề cập rằng Apple sẽ sử dụng nhiều loại vật liệu cho sản phẩm này. Trong khi Pu nhấn mạnh việc sử dụng titan và nhôm, Kuo lại cho rằng Apple sẽ kết hợp titan với thép không gỉ. Ông gợi ý rằng bản lề của ‌iPhone‌ màn hình gập sẽ được làm từ thép không gỉ và titan, trong khi khung sẽ chủ yếu sử dụng titan. Kuo cũng cho biết một số thành phần của bản lề có thể được làm từ Liquidmetal để tăng cường độ bền.

Chiếc ‌iPhone‌ màn hình gập được cho là sẽ có độ dày chỉ 4,5mm khi mở ra, mỏng hơn cả ‌iPhone Air‌. Để đảm bảo độ bền và tránh tình trạng uốn cong, khung titan sẽ là một yếu tố quan trọng. Apple đã áp dụng khung titan cho ‌iPhone Air‌ và điều này đã chứng minh là một quyết định đúng đắn, khi nhiều bài kiểm tra cho thấy chất liệu này có khả năng chống uốn cong tốt.

Mặc dù Kuo không đề cập đến nhôm như một vật liệu tiềm năng cho ‌iPhone‌ màn hình gập, Pu đã gợi ý rằng Apple có thể sử dụng hợp chất lai giữa titan và nhôm cho khung thiết bị, hoặc sử dụng titan cho một số bộ phận và nhôm cho các bộ phận khác. Việc sử dụng nhiều titan hơn có thể mang lại lợi ích cho khung kim loại, đặc biệt là trên các mẫu iPhone Fold (titan + nhôm) và iPhone Air ra mắt năm sau.

Hợp kim titan thường chứa một lượng nhỏ nhôm, và hai kim loại này có thể được kết hợp với tỷ lệ cao hơn. Do titan nặng hơn nhôm, Apple có thể đang lên kế hoạch sử dụng titan cho các bộ phận chịu lực của khung và nhôm cho những phần khác để giảm trọng lượng.

Dự kiến, chiếc iPhone màn hình gập của Apple sẽ là một phần trong dòng sản phẩm iPhone 18, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026. Màn hình của thiết bị này được cho là có kích thước khoảng 5,5 inch khi đóng lại và mở ra thành khoảng 7,8 inch khi sử dụng.