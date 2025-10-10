Dòng iPhone có Dynamic Island giá trị vẫn “đỉnh” nhờ 5 điểm này

Hai năm sau, khi iPhone 17 đã lên kệ, Apple âm thầm ngừng bán trực tiếp iPhone 15 trên trang web. Tuy nhiên, thiết bị này vẫn xuất hiện tại nhiều nhà bán lẻ với giá hấp dẫn còn 15,99 triệu đồng, vì vậy đây chính là thời điểm vàng để sở hữu một chiếc iPhone hiện đại với mức giá mềm hơn đáng kể.

Với chất lượng phần cứng cao, dòng iPhone 15 vẫn là lựa chọn sáng giá cho ai muốn trải nghiệm dòng iPhone cao cấp mà không phải chi thêm tiền cho việc mua những model mới nhất. Nhiều tính năng có trên iPhone 15 đáp ứng nhu cầu của người dùng, thậm chí bao gồm cả những tính năng hiện đại như dưới đây.

Cổng USB-C

iPhone 15 là dòng iPhone đầu tiên của Apple chuyển từ cổng kết nối Lightning sang USB-C, đánh dấu một bước tiến lớn. Sự thay đổi này giúp việc sạc và đồng bộ hóa iPhone trở nên thuận tiện hơn, vì người dùng có thể sử dụng cùng một loại cáp cho nhiều thiết bị như iPad, MacBook, Nintendo Switch và cả các thiết bị Android. Điều này giúp giảm bớt sự rắc rối khi mang theo nhiều loại cáp khác nhau.

iPhone 15 là dòng iPhone đầu tiên hỗ trợ USB-C.

Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu vẫn tương đương với các mẫu iPhone sử dụng cổng Lightning. Nếu sở hữu iPhone 15 Pro, người dùng sẽ được trải nghiệm tốc độ USB 3 khi dùng đúng loại cáp. Đối với những người đang sử dụng iPhone đời cũ như iPhone 14 hoặc các phiên bản trước, sự thay đổi này sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Dynamic Island

Một trong những điểm yếu của dòng iPhone 14 là các mẫu cơ bản không được trang bị Dynamic Island, trong khi các phiên bản Pro lại có tính năng này. Với iPhone 15, Apple đã đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng khi trang bị Dynamic Island cho tất cả các mẫu máy.

Dynamic Island không chỉ mang lại diện mạo mới cho màn hình iPhone mà còn bổ sung nhiều tính năng hữu ích. Người dùng có thể truy cập nhanh vào bộ đếm thời gian, điều khiển nhạc, chỉ đường và theo dõi tỷ số thể thao trực tiếp mà không cần thoát khỏi ứng dụng đang sử dụng. Điều này khiến iPhone 15 trở nên hiện đại hơn so với các mẫu không phải Pro trước đó.

Hiệu suất máy ảnh ấn tượng

Apple đã nâng cấp đáng kể chất lượng ảnh cho iPhone 15 và 15 Plus với hệ thống camera chính 48 MP, tương đương với các mẫu Pro năm trước đó. Đây là một cải tiến lớn nếu người dùng đang sử dụng iPhone cũ với camera 12 MP. Độ chi tiết cao rất hữu ích khi cắt ảnh hoặc sử dụng chế độ zoom kỹ thuật số 2x giúp hình ảnh vẫn sắc nét.

Chất lượng camera iPhone 15 vẫn khó có thể chê.

Tính năng zoom tele 5x đã biến iPhone 15 Pro Max thành một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất năm 2023 và vẫn được đánh giá cao trong năm 2025. Vì vậy, nếu chỉ là người mới bắt đầu chụp ảnh hoặc muốn có những bức ảnh đẹp mà không cần đến các tính năng bổ sung từ iPhone 17, dòng iPhone 15 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hiệu năng mạnh mẽ

Hiệu năng là một trong những điểm mạnh của iPhone 15, và điều này vẫn được duy trì. iPhone 15 và 15 Plus sử dụng chip A16 Bionic, trong khi iPhone 15 Pro và Pro Max trang bị A17 Pro - chip xử lý 3 nm đầu tiên của Apple. Cả hai chip đều có khả năng xử lý iOS 18 và iOS 26, cho phép ứng dụng mở ngay lập tức, đa nhiệm mượt mà và chạy tốt các tựa game nặng. Đặc biệt, chip A17 Pro vẫn vượt trội hơn hầu hết các đối thủ Android về điểm chuẩn trong năm 2025.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng iPhone 15 và 15 Plus không hỗ trợ Apple Intelligence. Nếu không quá quan tâm đến công nghệ này, người dùng vẫn có thể chọn những chiếc iPhone này mà không bỏ lỡ điều gì. Nếu muốn hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có tính năng này và có thể hỗ trợ các tính năng mới trong tương lai.

Hỗ trợ phần mềm dài hạn

Một trong những điểm mạnh của Apple là cam kết cập nhật phần mềm dài hạn. iPhone 15 ra mắt với iOS 17 và đến năm 2025, sản phẩm này vẫn chạy iOS 26 mượt mà. Dựa trên lịch sử của Apple, người dùng có thể yên tâm rằng sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm trong ít nhất 3 năm tới.

iOS 26 vẫn hoạt động khá mượt trên iPhone 15.

Ngay cả sau khi các bản phát hành iOS chính dừng lại, Apple vẫn tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật. Điều này khiến iPhone 15 trở thành một lựa chọn thông minh cho những ai dự định giữ điện thoại trong nhiều năm mà không lo lắng về các bản vá bảo mật hay bỏ lỡ các tính năng quan trọng trong tương lai.