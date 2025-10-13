Đột phá công nghệ giúp pin xe điện “tự biết giới hạn bản thân”

Để chấm dứt nỗi lo pin xe điện yếu giữa đường, các kỹ sư tại Đại học California, Riverside (UCR) đã phát triển một công cụ mới mang tên State of Mission (SOM), hứa hẹn giúp người lái hiểu chính xác pin của mình có thể đi được bao xa trong điều kiện thực tế.

Chỉ số phần trăm pin xe điện như hiện nay thực sự khó đoán.

Khác với các hệ thống hiển thị pin truyền thống chỉ dựa trên phần trăm dung lượng, SOM có thể dự đoán khả năng hoàn thành một chuyến đi cụ thể bằng cách tính đến các yếu tố như độ cao, nhiệt độ, giao thông và phong cách lái xe. Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí iScience.

Giáo sư Mihri Ozkan, người đồng phát triển công nghệ, cho biết: “Đây là biện pháp nhận thức nhiệm vụ kết hợp dữ liệu và vật lý để xác định liệu pin có thể hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực tế hay không”.

SOM thông minh hơn đồng hồ đo pin hiện nay nhờ sự kết hợp giữa máy học (AI) và các nguyên lý điện hóa, nhiệt động lực học. Hệ thống có thể “học” từ cách pin hoạt động theo thời gian, bao gồm quá trình sạc, xả, ảnh hưởng của môi trường, đồng thời vẫn dựa vào mô hình vật lý để xử lý những tình huống bất ngờ như leo dốc, thời tiết lạnh hay tải nặng.

SOM sẽ giúp người dung xe điện yên tâm hơn khi di chuyển đường dài - Nguồn: UCR.

Trong thử nghiệm với dữ liệu từ NASA và Đại học Oxford, SOM cho thấy độ chính xác cao, với sai số chỉ 0,018 volt về điện áp, 1,37°C về nhiệt độ, và 2,42% về trạng thái sạc. Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ này có thể biến dữ liệu pin trừu tượng thành quyết định thực tế, từ đó giúp cải thiện an toàn, độ tin cậy và khả năng lập kế hoạch di chuyển cho xe điện, máy bay không người lái hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng.

Hiện SOM vẫn đang được tối ưu để giảm yêu cầu xử lý trước khi có thể ứng dụng rộng rãi. Nhóm nghiên cứu cũng đặt mục tiêu mở rộng công nghệ này cho pin thể rắn, pin ion natri và pin dòng chảy nhằm mở ra tiềm năng lớn cho tương lai của các hệ thống năng lượng thông minh.