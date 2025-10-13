Tín hiệu vô tuyến tiết lộ 2 “vòng lửa” bí ẩn trên bầu trời

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học đã khám phá ra một cấu trúc gồm 2 vòng tròn vô tuyến khổng lồ ở rất xa trên bầu trời, gọi là RAD J131346.9+500320.

RAD J131346.9+500320 là đại diện của nhóm cấu trúc không gian bí ẩn gọi là "vòng tròn vô tuyến kỳ lạ" (ORC). Nhưng nó thậm chí còn kỳ lạ hơn bất kỳ ORC nào đã được biết đến trước đây.

Cặp vòng vô tuyến kỳ lạ RAD J131346.9+500320 - Ảnh đồ họa: RAD@home Astronomy Collaboratory

Điều kỳ lạ dễ thấy nhất ở RAD J131346.9+500320 là hình dạng 2 vòng tròn nằm chồng lên nhau, tạo thành một cấu trúc đối xứng.

Ngoài ra, nó còn là ORC xa nhất và mạnh nhất từng được biết đến.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cấu trúc vô tuyến này có độ dịch chuyển đỏ ấn tượng là ~0,94, cho thấy nó đã tồn tại khi vũ trụ mới chỉ đạt một nửa độ tuổi hiện tại.

Dịch chuyển đỏ là hiện tượng vật lý, trong đó ánh sáng tạo nên hình ảnh các thiên thể đang ngày một rời xa chúng ta (do vũ trụ giãn nở) bị dịch chuyển sang phía đỏ của quang phổ, có thể phản ánh tuổi và khoảng cách của thiên thể đó.

Mỗi vòng có đường kính xấp xỉ 300 kpc (kiloparsec), tương đương gần 1 triệu năm ánh sáng. Nó lớn hơn rất nhiều so với thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) có đường kính chỉ khoảng 100.000-180.000 năm ánh sáng.

Toàn bộ cấu trúc khuếch tán mà chúng tạo nên kéo dài tới 800 kpc (hơn 2,6 triệu năm ánh sáng), một kích thước sánh ngang với các thiên hà vô tuyến khổng lồ .

Cũng như các ORC khác, nguồn gốc của cặp vòng vô tuyến kỳ lạ này vẫn là bí ẩn, mặc dù có giả thuyết cho rằng chúng ra đời từ một loại sự kiện liên quan đến lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối).

“ORC là một trong những cấu trúc vũ trụ kỳ lạ và đẹp nhất mà chúng ta từng thấy và chúng có thể nắm giữ những manh mối quan trọng về cách các thiên hà và lỗ đen cùng nhau tiến hóa” - tiến sĩ Ananda Hota, người sáng lập dự án hợp tác giữa các nhà thiên văn chuyên nghiệp và không chuyên RAD@home Astronomy Collaboratory, đồng tác giả, nói.