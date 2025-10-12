Apple mang đến iPhone 18 Pro một thiết kế đầy táo bạo

Sau khi xuất hiện thông tin cho biết cụm camera Dynamic Island trên iPhone 18 sẽ nhỏ hơn so với các phiên bản trước, một chi tiết đầy thú vị liên quan đến thiết kế của iPhone 18 Pro đã nhận được sự quan tâm.

iPhone 18 Pro sẽ đẹp hơn so với iPhone 17 Pro?

Theo đó, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo đã hé lộ những chi tiết đầu tiên về thiết kế iPhone 18 Pro. Cụ thể, các mẫu Pro dự kiến có thiết kế camera ngang tương tự như trước, với cụm camera ba ống kính ở mặt sau. Kích thước của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ tương đương với các phiên bản tiền nhiệm, gồm màn hình 6,3 và 6,9 inch.

Nhưng điểm thú vị nhất ở thiết kế iPhone 18 Pro nằm phía sau khi mặt sau của điện thoại có thiết kế “bán trong suốt”. Ngoài ra, trong khi buồng hơi trên iPhone 17 Pro được hàn laser vào khung nhôm, các mẫu iPhone 18 Pro có thể sẽ được trang bị buồng hơi làm bằng thép không gỉ.

Chi tiết về độ trong suốt của mặt lưng vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Việc sử dụng thép không gỉ cho buồng hơi cũng là một thông tin thú vị. Vẫn chưa rõ lý do tại sao Apple lại muốn thay đổi thiết kế hiện tại, có thể hãng đang thử nghiệm nhiều nguyên mẫu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Mặt lưng bán trong suốt sẽ cho người dùng thấy một số thành phần bên trong iPhone 18 Pro?

Được biết, thiết kế của iPhone 17 Pro đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều ngay từ khi ra mắt. Một số người không thích cụm camera lớn nằm ngang, trong khi những người khác lại không ưa màu sắc mới. Dòng Pro cũng sở hữu khung nhôm mới, tạo nên vẻ ngoài hai tông màu cho mặt lưng, cùng với việc sử dụng kính Ceramic Shield để duy trì chức năng sạc không dây và hỗ trợ MagSafe.

Việc biến tấm ốp Ceramic Shield thành một lớp vỏ trong suốt có thể gây tranh cãi, mặc dù một số người có thể thích sự mới mẻ này. Nếu Apple sử dụng cùng một khung nhôm cho iPhone 18 Pro, tấm kính Ceramic Shield trong suốt sẽ cho phép người dùng nhìn thấy một phần khung máy, buồng hơi và vòng nam châm MagSafe. Tuy nhiên, không phải tất cả người tiêu dùng đều sẽ yêu thích thiết kế này.

Dù mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, những tin đồn về iPhone 18 đang thu hút sự chú ý của nhiều người yêu công nghệ.