Không phải iPhone Fold, iPhone Ultra mới là siêu phẩm

Dòng sản phẩm iPhone đã có một sự thay đổi lớn trong năm nay khi có sự xuất hiện của mẫu iPhone Air hoàn toàn mới và dòng iPhone Pro độc đáo hơn. Nhưng những thay đổi này chỉ mới bắt đầu. Năm tới sẽ có sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Dưới đây là 3 lý do tại sao chiếc điện thoại màn hình gập này có thể là "iPhone Ultra" đầu tiên.

Ultra vượt trội hơn Max

Một thách thức khi đặt tên cho iPhone màn hình gập là chúng sẽ có màn hình lớn hơn iPhone 18 Pro Max. Vì vậy, "Max" sẽ không còn thực sự mang nghĩa "max".

Ảnh concept iPhone Ultra.

Cách đặt tên của Apple không phải lúc nào cũng hợp lý. Ví dụ, về lý thuyết, iPad Air sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn iPad Pro. Nhưng thực tế không phải vậy.

Hầu hết các sản phẩm của Apple đều có tên gọi mạch lạc hơn. Và khi nhìn vào các sản phẩm hiện tại của "Nhà Táo", đã có một ví dụ về việc tên "Max" bị "Ultra" soán ngôi.

Các chip dòng M của Apple cũng tuân theo cách đặt tên này. Chip M3 Ultra tốt hơn M3 Max, chip M3 Max lại tốt hơn M3 Pro,...

Nếu Apple muốn truyền tải thông điệp rằng có một chiếc iPhone mới tốt hơn chiếc "Pro Max" lâu đời nhất, việc sử dụng "iPhone Ultra" là rất hợp lý.

Không chỉ là một "Fold" khác - Đây là một iPhone mới mẻ

Một số công ty không ngần ngại học theo Apple bằng cách sao chép thiết kế và đặt tên. Trong khi đó, Apple lại có xu hướng thích đi theo con đường riêng của mình.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Apple Vision Pro là một ví dụ điển hình. Bạn sẽ không tìm thấy thuật ngữ "kính VR" trong bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào của Apple cho Vision Pro. Tại sao? Bởi vì sản phẩm này không phải là kính VR. Theo Apple, đây là một "máy tính không gian".

Tương tự, các tính năng AI của công ty không phải là "artificial intelligence" mà là "Apple Intelligence".

Vẫn có khả năng Apple sẽ đi theo cách đặt tên "Fold" mà Samsung và Google đã phổ biến trong nhiều năm.

Về mặt kỹ thuật, Samsung cũng đã sử dụng tên gọi "Ultra". Tuy nhiên, Samsung chưa bao giờ sử dụng tên gọi này cho điện thoại màn hình gập nên "Ultra" không phải là một "tiêu chuẩn công nghiệp" hiện hữu theo nghĩa đó.

Tên gọi "iPhone Ultra" sẽ nổi bật hơn khi là một sản phẩm hoàn toàn mới, không chỉ là "một chiếc Fold khác". Và đó chính là điều Apple mong muốn.

Mức giá xứng tầm Ultra

Giá bán đắt đỏ là một lý do lớn khác khiến Apple có thể chọn đặt tên iPhone Ultra. Ví dụ, chiếc Apple Watch Ultra ra mắt năm 2022 có giá cao hơn đáng kể so với Apple Watch "Series".

Ảnh minh họa.

Tin đồn cho thấy, iPhone màn hình gập sẽ có giá từ 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) trở lên. Hiện tại, chiếc iPhone đắt nhất - iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 37,99 triệu đồng. Đây là một mức giá tăng vọt.

Nếu bạn là Apple và muốn thuyết phục người dùng mua một chiếc iPhone đắt hơn nhiều, việc gắn cái tên "Ultra" sẽ là một chiến lược hiệu quả.

"iPhone Fold" sẽ khá đắt đỏ nhưng đối với một chiếc iPhone Ultra, mọi thứ lại trở nên hợp lý. Về mặt tâm lý, mức giá này sẽ dễ chấp nhận hơn khi gắn liền với cái tên Ultra.