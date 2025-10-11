5 smartphone pin "khủng", giá tầm trung liên tiếp ra mắt tại Việt Nam

Tecno Spark 40 Pro+

Tecno Spark 40 Pro+ sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G200, chip 4G đầu tiên trên thế giới sản xuất theo tiến trình 6nm. CPU gồm hai nhân Cortex-A76 tốc độ 2.2GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz. Thiết bị có RAM 8GB, hỗ trợ mở rộng lên 16GB và bộ nhớ trong 256GB.

Màn hình AMOLED cong 6,78-inches đạt độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 4.500 nit. Pin 5.200mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W, sạc không dây 30W và sạc ngược 5W. Máy được trang bị Super Wi-Fi 2.0, GPS 2.0 cùng công nghệ DCSAR tối ưu kết nối.

Thiết kế thân máy dày 6,49mm, nặng 160g, khung nhôm kim loại nguyên khối, mặt lưng cong 3D đối xứng. Kính cường lực Corning GG7i đạt chuẩn kháng nước, bụi IP64. Sản phẩm có ba màu gồm đen, xanh và xám.

Camera chính 50MP chống rung điện tử EIS. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ tính năng Liên lạc không tốn dữ liệu thông qua kết nối Bluetooth phạm vi 500m. Tecno Spark 40 Pro+ chạy trên nền HiOS mới, có giá đề nghị 5,69 triệu đồng cho bản 8GB RAM và 256GB ROM.

Poco M7

Poco M7 được trang bị viên pin silicon-carbon 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W. Công nghệ Battery Health 4.0 giúp tối ưu chu kỳ sạc, duy trì hơn 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ. Màn hình 6,9-inches đạt độ phân giải Full HD+, tần số quét 144Hz, sử dụng công nghệ AdaptiveSync với 9 cấp độ làm tươi, đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland gồm Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly.

Hệ thống âm thanh Hi-Res Audio có hệ thống loa kép công suất cao, âm lượng tăng gấp đôi so với thế hệ trước. Thiết bị dùng vi xử lý Snapdragon 685, 8GB RAM vật lý hỗ trợ mở rộng thêm 8GB RAM ảo, bộ nhớ 128GB hoặc 256GB, có thể mở rộng tối đa 2TB qua thẻ nhớ.

Máy chạy Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và Circle to Search. Camera sau kép 50MP hỗ trợ Auto Night Mode và Dynamic Shots, camera trước 8MP. Poco M7 đạt chuẩn kháng bụi nước IP64, với ba màu bạc, xanh dương và đen. Sản phẩm có giá chính thức là 4,29 triệu đồng cho bản 6GB + 128GB và 5,29 triệu đồng cho bản 8GB + 256GB.

Oppo A6 Pro series

Oppo A6 Pro series có hai phiên bản 4G và 5G, trang bị pin lần lượt 7.000mAh và 6.500mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W. Màn hình AMOLED 6,57-inches độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.400 nit, hiển thị 1 tỷ màu.

Phiên bản 4G sử dụng chip MediaTek Helio G100 xung nhịp 2.2GHz, bản 5G dùng Dimensity 6300 5G xung nhịp 2.4GHz. RAM 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ 128GB hoặc 256GB, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB.

Thiết bị chạy ColorOS 15 trên nền Android 15, trang bị công nghệ Trinity Engine và thuật toán đồ họa ánh sáng. Thân máy dày 8mm, nặng 188g, khung viền kim loại nguyên khối. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống nước bụi IP66, IP68, IP69 và chứng nhận độ bền quân đội. Mặt kính AGC DT-Star D+ chống trầy xước, hợp kim nhôm AM04 bảo vệ bo mạch chủ.

Camera sau 50MP + 2MP, camera trước 16MP. Máy có cảm biến vân tay dưới màn hình, loa kép, Bluetooth 5.4 và NFC. Oppo A6 Pro series có ba màu hồng, xanh và titan, giá bán từ 7,49 triệu đồng.

Realme 15 series

Realme 15 series gồm các phiên bản 15 Pro, 15 5G và 15T, tập trung vào khả năng xử lý hình ảnh AI, hiệu năng mạnh và dung lượng pin lớn. Realme 15 Pro trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4nm, còn Realme 15 sử dụng chip Dimensity 7300+ 5G. Dung lượng RAM 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ 256GB, pin 7.000mAh đi kèm sạc nhanh 80W,

Sản phẩm có màn hình HyperGlow 4D Curve+ kích thước 6,8-inches, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 6.500 nit, viền mỏng 1,48mm. Camera chính Sony IMX896 50MP hỗ trợ chống rung OIS, cảm biến 1/1.56 inch, kết hợp camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP. Tính năng AI Edit Genie cho phép chỉnh ảnh bằng giọng nói, AI Party Mode nhận diện ánh sáng ban đêm, AI Inspiration tự động đề xuất chỉnh sửa.

Mặt lưng lấy cảm hứng từ haute couture, lớp phủ đổi màu và kính Gorilla bền chắc đạt chuẩn IP69. Các phiên bản thuộc Realme 15 series có giá đề nghị từ 8,99 triệu đồng.

Nubia Neo 3 GT 5G

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng sử dụng vi xử lý T9100 5G. Bộ nhớ RAM hỗ trợ mở rộng động đến 24GB thông qua công nghệ Dynamic RAM, và bộ nhớ trong 256GB. Màn hình AMOLED 6,8-inches đạt độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit, tần số quét 120Hz.

Pin của máy có dung lượng 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W. Thiết kế phong cách cyber với mặt lưng cắt đa giác, cụm camera đặt dọc viền kim loại, góc máy bo cong. Thiết bị được trang bị nút vai cảm ứng kép Dual Trigger phục vụ chơi game, kết hợp cùng công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0 hỗ trợ tùy chỉnh hiệu năng, theo dõi nhiệt độ và tắt thông báo.

Sản phẩm có giá tham khảo 6,59 triệu đồng.