Ngỡ iPhone 17 mới là “ngôi sao”, ai ngờ đây mới là mẫu iPhone “vua giá trị”

Đối với người dùng trong trường hợp này, thay vì chọn iPhone 17 mới mẻ, họ hoàn toàn có thể tìm đến một lựa chọn iPhone đời cũ hợp lý hơn nhiều, đó chính là iPhone 16 Pro.

Nếu đặt cạnh nhau, iPhone 16 Pro và iPhone 17 gần như giống hệt. Cả hai đều có màn hình 6,3 inch, tỷ lệ hiển thị so với thân máy đạt 90,1% và thiết kế Dynamic Island quen thuộc. Trừ khi lật ngược lại, người dùng khó có thể phân biệt sự khác biệt ở cụm camera.

Khung titan trên iPhone 16 Pro tạo cảm giác thiết kế tinh tế.

Về màu sắc, iPhone 16 Pro có 4 phiên bản với khung kim loại cao cấp nên được nhiều người đánh giá tinh tế hơn so với vẻ ngoài tươi sáng, gần như pastel củ iPhone 17. Dĩ nhiên, điều này còn phụ thuộc vào gu thẩm mỹ cá nhân, và cả hai đều có chất lượng hoàn thiện cao.

Điểm đáng chú ý là hiệu năng của iPhone 16 Pro vẫn vượt trội. Thiết bị sở hữu camera mạnh mẽ hơn, thêm ống kính tele, GPU sáu lõi và dung lượng lưu trữ tối đa 1 TB. Tuy đã bị Apple ngừng sản xuất, nhưng người dùng vẫn có thể mua iPhone 16 Pro tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 25,59 triệu đồng. Nếu so sánh các mẫu 256 GB, sự chênh lệch của iPhone 17 (24,99 triệu đồng) so với iPhone 16 Pro (28,59 triệu đồng) chỉ là 3,6 triệu đồng. Mức chênh lệch này thậm chí ít hơn nữa đối với bản 512 GB.

Không dừng lại ở đó, rất nhiều yếu tố dưới đây khiến iPhone 16 Pro được đánh giá là đáng mua hơn so với iPhone 17.

Ống kính tele 12 MP đáng giá

Cả hai thiết bị đều có camera kép 48 MP (góc rộng và siêu rộng). Tuy nhiên, iPhone 16 Pro được trang bị thêm ống kính tele 12 MP với khả năng zoom quang 5x giúp chụp rõ các vật thể ở xa và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên.

iPhone 16 Pro có thêm ống kính tele 12 MP mang lại lợi thế rõ ràng.

Đây là một trong những thiết lập máy ảnh mạnh mẽ nhất hiện nay. Đặc biệt, dù iPhone 17 Pro Max nâng độ phân giải tele lên 48 MP, nhưng lại giảm zoom quang xuống 4x khiến iPhone 16 Pro trở thành lựa chọn cân bằng hơn.

Hiệu năng khác biệt không lớn

iPhone 17 sử dụng chip A19, trong khi iPhone 16 Pro dùng chip A18 Pro. Theo các bài kiểm tra hiệu năng, A19 chỉ nhanh hơn khoảng 5% và có GPU mạnh hơn 9%. Thời lượng pin tương đương, và người dùng khó nhận thấy sự khác biệt trong trải nghiệm hằng ngày.

Sức mạnh chơi game của iPhone 16 Pro vẫn đầy mạnh mẽ.

Đối với GPU, iPhone 16 Pro có 6 lõi, trong khi iPhone 17 chỉ có 5 lõi yếu thế hơn với người dùng chơi game hoặc làm việc đồ họa. Ngoài ra, iPhone 16 Pro hỗ trợ lưu trữ linh hoạt hơn (từ 128 GB đến 1 TB), trong khi iPhone 17 chỉ có hai mức 256 GB và 512 GB. Dĩ nhiên, các tùy chọn iPhone 16 Pro có thể bị hạn chế do tùy thuộc vào lượng hàng tồn kho.

Pin tốt hơn nhưng chưa đủ thuyết phục

Apple đã cải thiện đáng kể pin trên iPhone 17, tăng thời lượng lên 41 giờ (so với 37 giờ của iPhone 16 Pro). Tuy nhiên, chênh lệch này có thể không đủ để biện minh cho việc sự khác biệt giữa một lựa chọn Pro so với thường, có số lõi GPU ít hơn, cũng như ít lựa chọn bộ nhớ trong hơn.

Ưu điểm của iPhone 17 nằm ở pin, nhưng chưa thực sự đủ thuyết phục.

iPhone 17 cũng được nâng cấp camera selfie 18 MP, nhưng lại loại bỏ tính năng quay video ProRes 4K – vốn là điểm mạnh của iPhone 16 Pro. Dù vẫn giữ công nghệ ProMotion 120 Hz và nút Tác vụ, những khác biệt này chưa đủ tạo sức hút lớn.