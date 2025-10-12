Điện thoại Galaxy “ra tay” nhanh hơn iPhone trong lúc “sinh tử”

Trong những tình huống khẩn cấp, mỗi giây đều có thể quyết định giữa sự sống và cái chết. Và một cuộc thử nghiệm mới đây tại Hàn Quốc đã cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa hai thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới: Samsung Galaxy vượt trội hoàn toàn so với iPhone về tốc độ phản hồi khi gửi dữ liệu khẩn cấp.

Galaxy S24 Ultra thể hiện rõ sức mạnh cảnh báo khẩn cấp so với iPhone.

Theo kết quả do Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc công bố, mẫu Galaxy S24 Ultra chỉ mất từ 1,4 đến 2,4 giây để truyền thông tin vị trí đến trung tâm cứu hộ, với độ chính xác từ 13–25 mét, tùy điều kiện kết nối (GPS, trạm gốc hoặc Wi-Fi). Trong khi đó, iPhone mất tới khoảng 20 giây để hoàn thành tác vụ tương tự. Với các tình huống này, sự khác biệt nhanh hay chậm có thể quyết định cả một mạng người.

Không chỉ vậy, iPhone còn giới hạn chia sẻ vị trí trong vòng 5 phút sau khi gọi khẩn cấp, điều này khiến khả năng theo dõi liên tục gần như bất khả thi. Apple được cho là từ chối yêu cầu của chính quyền Hàn Quốc trong việc điều chỉnh hệ thống để phù hợp với tiêu chuẩn địa phương, với viện dẫn lý do về chính sách toàn cầu và quyền riêng tư.

Theo giải thích của Apple, công ty lo ngại việc iPhone truyền dữ liệu liên tục có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và hao pin thiết bị.

Tính năng SOS khẩn cấp giúp cứu sống chủ nhân theo cách nhanh nhất.

Công ty Mỹ hiện sử dụng hệ thống HELO độc quyền, vốn ưu tiên độ chính xác hơn tốc độ, song điều này vô tình khiến việc phản hồi bị trễ đáng kể. Câu chuyện này trở nên đáng chú ý hơn sau vụ tấn công bằng dao ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng trước khiến 3 người thiệt mạng. Cảnh sát mất gần 20 phút để đến hiện trường do không xác định được vị trí chính xác của người gọi, người này đã sử dụng iPhone để liên hệ khẩn cấp.

Điều này cho thấy, công nghệ không chỉ là tiện ích mà đôi khi còn là ranh giới mong manh giữa sống và chết.