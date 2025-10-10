Đây là 15 smartphone pin "trâu" nhất năm 2025

Ngày nay, nhiều điện thoại có thời lượng pin thực sự ấn tượng, đồng thời sở hữu nhiều tính năng khác, từ camera hiệu năng cao đến màn hình sáng, sống động. Ngay cả các tính năng AI chuyên sâu về xử lý cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian sạc của smartphone.

Giờ đây, các nhà sản xuất điện thoại đang sử dụng pin lớn hơn để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Các chip hiệu quả hơn cũng giúp tăng thời lượng pin. Điều này đúng với cả chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm - có trên nhiều flagship Android và chip A19 Pro trong các mẫu iPhone 17 Pro mới ra mắt.

Top smartphone pin "trâu" nhất năm 2025.

Mới đây, Tom's Guide đã dành 18 tháng để thử nghiệm, tìm ra những smartphone có pin "trâu" nhất thị trường. Danh sách này bao gồm những mẫu điện thoại ở đủ loại mức giá — từ điện thoại flagship cao cấp đến điện thoại giá rẻ. Thậm chí, danh sách còn có cả điện thoại màn hình gập — một thành tích thực sự ấn tượng, vì chúng thường không có thời lượng pin lâu như các loại điện thoại khác.

Trong các bài thử nghiệm, điện thoại được lướt web cho tới khi hết pin. Một chiếc điện thoại thông minh trung bình có thể kéo dài gần 11 giờ. Để lọt vào danh sách top 15 này, smartphone phải đạt gần mốc 16 giờ.

15 Smartphone có thời lượng pin tốt nhất:

1. Asus ROG Phone 9 Pro: 20:34

2. OnePlus 13: 19:45

3. OnePlus 13R: 18:49

4. Moto G 2025: 18:32

5. iPhone 17 Pro Max: 17:54

6. iPhone 16 Pro Max: 17:17

7. Samsung Galaxy S25 Ultra: 17:14

8. Moto G Power (2025): 17:13

9. Asus Zenfone 11 Ultra: 17:01

10. Samsung Galaxy S25 Plus: 16:55

11. iPhone 16 Plus: 16:29

12. Motorola Razr Ultra 2025: 15:42

13. iPhone 17 Pro: 15:32

14. Nothing Phone 3a: 15:24

15. Samsung Galaxy S25: 15:22

Smartphone có pin "trâu" nhất: Asus ROG Phone 9 Pro (20:34)

Asus tiếp tục đứng đầu bảng về thời lượng pin trên smartphone với dòng điện thoại ROG Phone của mình. Sản phẩm mới nhất, ROG Phone 9 Pro thậm chí còn vượt trội hơn với thời gian sử dụng trung bình là 20 giờ 34 phút trong bài kiểm tra pin. Thời gian này đến từ việc màn hình của điện thoại được thiết lập ở chế độ tần số quét thích ứng.

Asus ROG Phone 9 Pro.

Viên pin lớn bên trong ROG Phone 9 Pro giúp cung cấp thời lượng pin nhiều ngày. Bên cạnh đó, viên pin 5.800 mAh còn được hỗ trợ bởi chip Snapdragon 8 Elite tiết kiệm năng lượng. Chip này dự kiến ​​sẽ được trang bị cho nhiều điện thoại Android cao cấp - dự kiến ra mắt trong năm tới.

Về mặt sạc, khả năng hỗ trợ sạc công suất 65W cho phép người dùng sạc đầy pin của ROG Phone 9 Pro một cách nhanh chóng. Trong các thử nghiệm, điện thoại có thể sạc được 74% pin chỉ sau 30 phút. Kết hợp tốc độ sạc này với thời lượng pin "khủng", người dùng sẽ không bao giờ phải lo lắng khi chơi game.