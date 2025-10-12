Gigabyte ra mắt màn hình WOLED siêu nhạy 0,03ms, 280Hz

Gigabyte vừa công bố màn hình chơi game MO27Q28G, là sản phẩm mới thuộc dòng màn hình WOLED cao cấp của hãng, kết hợp thiết kế không viền 4 cạnh, tần số quét 280Hz, thời gian phản hồi 0,03ms và tấm nền WOLED thế hệ thứ 4.

Màn hình Gigabyte MO27Q28G.

Màn hình này rộng 27-inches, đạt độ phân giải 2K (2.560 x 1.440 pixels), thiết kế 4 cạnh không viền mở rộng tỷ lệ hiển thị lên tới 99%. Sản phẩm có ngôn ngữ thiết kế tối giản, hiện đại và sử dụng khung nhôm.

Trái tim của Gigabyte MO27Q28G là tấm nền LG Display WOLED thế hệ thứ 4, sử dụng cấu trúc Primary RGB Tandem hoàn toàn mới. Công nghệ này cho phép hai lớp đi-ốt phát sáng (RGB) hoạt động song song, mang lại độ sáng cao hơn, tuổi thọ bền hơn và màu sắc chính xác hơn, theo lời quảng cáo của nhà sản xuất.

MO27Q28G đạt độ sáng đỉnh HDR lên đến 1.500 nits, độ phủ màu DCI-P3 99,5% và BT.2020 84%, cùng khả năng giảm tiêu thụ điện năng 20% so với thế hệ trước. Bề mặt màn hình 99% Anti-Reflection giúp giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng.

Màn hình đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500, thể hiện vùng tối sâu, chi tiết nổi bật và độ tương phản cao. Được định vị trong phân khúc màn hình gaming cao cấp, MO27Q28G đạt tần số quét 280Hz và thời gian phản hồi 0,03ms (GtG), hỗ trợ công nghệ Nvidia G-Sync.

Ngoài ra, Gigabyte MO27Q28G tích hợp bộ tính năng All-Around Eyecare, gồm:

- Flicker-Free: Loại bỏ hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt khi sử dụng lâu.

- Low Blue Light: Giảm ánh sáng xanh có hại, bảo vệ thị giác khỏi căng thẳng.

- Discomfort Glare Free: Hạn chế chói sáng, giữ hình ảnh mềm mại và dễ chịu hơn.

Công nghệ AI OLED Care tự động điều chỉnh độ sáng, quản lý pixel và nhiệt độ nhằm ngăn ngừa hiện tượng lưu ảnh, kéo dài tuổi thọ màn hình.

Đặc biệt, MO27Q28G được trang bị bộ Tính năng Chiến thuật (Tactical Features) đặc trưng của Gigabyte, giúp người chơi tối ưu trong thi đấu:

- Tactical Switch 2.0: Chuyển đổi linh hoạt giữa các độ phân giải và tỷ lệ khung hình (4:3/5:4) chỉ với một cú nhấp chuột.

- Ultra Clear: Nâng cao độ rõ của chuyển động, giảm mờ khi chơi game tốc độ cao hoặc xem video hành động.

- VRR Anti-Flicker: Tự động điều chỉnh dải tần số quét, loại bỏ hiện tượng nhấp nháy khi tốc độ khung hình thấp.

- Game Assist: Cung cấp điểm ngắm, hẹn giờ, đếm FPS và các công cụ hỗ trợ hiển thị ngay trên màn hình.

Gigabyte có giá thực tế trên thị trường khoảng 15 - 17 triệu đồng tùy nơi bán.