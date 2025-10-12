Bị YouTube cấm vĩnh viễn? Giờ đây, bạn đã có cơ hội trở lại

Đây được xem là một động thái quan trọng, đặc biệt khi nhiều nhà sáng tạo phụ thuộc vào YouTube như nguồn thu nhập chính.

Nhiều kênh YouTube đã bị "xóa sổ" sắp có cơ hội quay trở lại.

Trước đây, việc vi phạm các quy tắc của YouTube thường dẫn đến hình phạt nghiêm khắc, bao gồm việc chấm dứt kênh vĩnh viễn. Mặc dù người sáng tạo có thể kháng cáo trong một số trường hợp, nhưng giờ đây, Google đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho những người bị cấm.

Theo chính sách mới, các nhà sáng tạo nội dung bị cấm có thể bắt đầu một kênh mới và xây dựng lại sự hiện diện của mình trên YouTube, với điều kiện họ đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Các yếu tố sẽ được xem xét bao gồm mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, tác hại tiềm ẩn do hành vi đó gây ra cũng như tính dai dẳng của vi phạm.

Nếu đáp ứng đủ tiêu chí, các nhà sáng tạo sẽ có cơ hội quay lại với một kênh mới, nhưng họ sẽ cần phát triển kênh này để đủ điều kiện kiếm tiền. Tuy nhiên, chương trình “second chance” (tạm dịch “Cơ hội thứ hai) không áp dụng cho các tài khoản đã bị chấm dứt do vi phạm bản quyền, và sẽ không khả dụng cho các tài khoản này cho đến ít nhất một năm sau khi bị chấm dứt.

Đây chắc chắn là tin vui cho nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube.

Cần lưu ý rằng sáng kiến “Cơ hội thứ hai” không thay thế hệ thống kháng cáo hiện tại. Những kháng cáo thành công sẽ khôi phục kênh về trạng thái trước đó, trong khi chương trình này dành cho những người đã kháng cáo không thành công và kênh của họ đã bị chấm dứt ít nhất một năm.

Hiện tại, chương trình “Cơ hội thứ hai” đang được thử nghiệm với các nhà sáng tạo đủ điều kiện, và họ sẽ thấy một “yêu cầu kênh mới” (request a new channel) khi đăng nhập vào YouTube Studio trên máy tính để bàn.