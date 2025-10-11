Lỗ nhỏ bí ẩn bên cạnh cổng sạc điện thoại: Công dụng ít ai ngờ tới

Nhiều người thường nhầm lẫn lỗ này với lỗ tháo SIM, nhưng vị trí và chức năng của chúng hoàn toàn khác nhau. Thực chất, đây là một micro phụ có vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng âm thanh khi gọi điện.

Micro phụ quan trọng hơn những gì mọi người nghĩ.

Micro phụ này giúp thu âm thanh xung quanh, như tiếng gió hay tiếng xe cộ, và được sử dụng trong phần mềm khử tiếng ồn. Khi người dùng nói, micro chính sẽ thu giọng nói của họ, trong khi micro phụ giám sát âm thanh nền không mong muốn và giúp cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn.

Đối với các điện thoại tầm trung và cao cấp, việc trang bị nhiều micro phụ đã trở thành tiêu chuẩn. Ngay cả những mẫu điện thoại giá rẻ cũng thường có ít nhất một micro phụ để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Điều này giúp các điện thoại Android giá rẻ có thể cạnh tranh với các mẫu đắt tiền hơn.

Lý do các nhà sản xuất đặt micro phụ ở vị trí gần cổng sạc vì đây là nơi thu âm tốt nhất, giúp thu giọng nói trực tiếp hơn. Việc sử dụng nhiều micro không chỉ cải thiện khả năng khử tiếng ồn mà còn nâng cao chất lượng âm thanh trong video. Tuy nhiên, lỗ nhỏ này cũng rất mỏng manh và dễ bị hư hỏng nếu không được chăm sóc đúng cách.

Ngay cả smartphone giá rẻ cũng có thêm micro phụ.

Để giữ cho micro luôn hoạt động tốt, người dùng nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh lỗ này. Bụi bẩn và mảnh vụn có thể làm giảm hiệu suất của micro. Nếu âm thanh bị bóp nghẹt hoặc không rõ ràng, có thể micro đã bị tắc hoặc hỏng. Việc vệ sinh nên được thực hiện nhẹ nhàng bằng tăm bông khô hoặc bàn chải mềm.

Ngoài ra, người dùng cần tránh sử dụng các vật sắc nhọn hoặc kim loại gần lỗ micro vì điều này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng. Nếu gặp vấn đề về âm thanh, hãy nhờ đến dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp để tránh những chi phí sửa chữa cao hơn trong tương lai.

Hư hỏng micro không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh mà còn có thể làm giảm trải nghiệm của người dùng trong các cuộc gọi và khi sử dụng trợ lý giọng nói. Do đó, việc chăm sóc và bảo trì micro là rất cần thiết để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho thiết bị của bạn.