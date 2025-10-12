Tấm pin mặt trời có thể “sống thọ” gấp đôi những gì bạn từng nghĩ

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy các tấm pin mặt trời có thể hoạt động hiệu quả trong thời gian dài hơn đáng kể so với những gì mà ngành công nghiệp từng dự tính. Công trình được công bố trên tạp chí EES Solar sau khi theo dõi hiệu suất của 6 hệ thống pin mặt trời lắp đặt tại nhiều khu vực khác nhau ở Thụy Sĩ trong suốt ba thập kỷ.

Pin mặt trời 30 năm tuổi vẫn có thể đạt 80% hiệu suất ban đầu.

Kết quả cho thấy, hiệu suất trung bình của các hệ thống này chỉ giảm khoảng 0,24% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với ước tính trước đây từ 0,75% đến 1% mỗi năm. Điều này có nghĩa, sau 30 đến 35 năm vận hành, phần lớn các tấm pin vẫn giữ được hơn 80% hiệu suất ban đầu, cho thấy các dự báo trước đây có phần bi quan về độ bền của công nghệ này.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy sự khác biệt giữa các vùng địa lý: những hệ thống được đặt ở khu vực có độ cao lớn (vốn có khí hậu mát mẻ hơn) có tốc độ xuống cấp chậm hơn do ít chịu tác động của ứng suất nhiệt. Tuy nhiên, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ pin lại là chất lượng lắp đặt và vật liệu chế tạo ban đầu.

Chất lượng vật liệu quyết định độ bền hệ thống

Theo nhóm nghiên cứu, những tấm pin có định mức vật liệu (BOM) cao hơn, tức được chế tạo từ linh kiện và vật liệu chất lượng hơn, có khả năng duy trì hiệu suất vượt trội sau nhiều thập kỷ hoạt động. Dù chi phí lắp đặt ban đầu cao hơn, lợi ích lâu dài lại rõ rệt hơn.

Tấm pin mặt trời gần như không chịu “hao mòn” sau hàng chục năm sử dụng.

Mặc dù vậy, nhóm chuyên gia cũng cảnh báo xu hướng hiện nay của một số nhà sản xuất là ưu tiên giảm giá thành, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ thực tế của sản phẩm.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng lưu ý rằng thiết kế tấm pin mặt trời hiện đại đã thay đổi đáng kể so với ba thập kỷ trước. Hiện có nhiều dòng sản phẩm hướng đến người tiêu dùng hơn, tuy nhiên dữ liệu thực tế về độ bền của các thế hệ pin mới này vẫn còn hạn chế.

Dù chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về tuổi thọ của pin mặt trời ngày nay, kết quả nghiên cứu mang đến một tín hiệu tích cực: các hệ thống pin mặt trời có thể tồn tại và hoạt động hiệu quả lâu hơn nhiều so với dự đoán trước đây.