Không phải iPhone 18, đây mới là "sản phẩm thần kỳ" Apple ra mắt năm sau

Apple được cho là đang tập trung vào việc đánh bại Meta trong cuộc cạnh tranh trên thị trường kính thông minh AR dành cho người dùng. Thông tin này cũng đã được xác nhận bởi chuyên gia Mark Gurman từ trang Bloomberg khi cho biết Apple có thể đang tiến gần đến việc ra mắt một cặp kính AR hơn bao giờ hết.

iPhone 18 không phải là sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple vào năm sau?

Theo Gurman, các đối tác cung cấp đã sản xuất một lượng nhỏ kính thông minh AR của Apple, điều này cho thấy công ty đang đẩy nhanh tiến độ cho dự án này. Mặc dù những sản phẩm này vẫn chưa hoàn thiện và chính thức, nhưng nếu có bất kỳ sản phẩm nào sẵn sàng, việc phát hành thương mại có thể không còn xa.

Với tốc độ phát triển hiện tại, nhiều người dự đoán rằng Apple có thể giới thiệu kính thông minh của mình trước khi kết thúc năm 2026, có thể cùng với dòng iPhone 18. Tuy nhiên, có thể Apple sẽ không ra mắt kính thông minh AR cùng iPhone 18 mà chọn sự kiện khác, đặc biệt khi công ty muốn người dùng hướng đến mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Nếu Apple công bố kính AR vào năm tới, có thể khẳng định rằng công ty đang hướng tới việc phát hành sản phẩm vào năm 2027, cùng thời điểm với kính Meta Orion mà Mark Zuckerberg muốn hướng đến.

Kính thông minh AR của Apple hứa hẹn nhận được nhiều sự quan tâm.

Về phần Vision Pro, sản phẩm này hiện chỉ được xem như một thử nghiệm. Mặc dù Apple đã ra mắt phiên bản nâng cấp Vision Pro M5 với mức giá 3.499 USD (92 triệu đồng), nhưng không nhiều người dùng sẵn sàng chi số tiền lớn như vậy, đặc biệt khi Galaxy XR đã có mặt trên thị trường. Vision Pro mới được phát triển chủ yếu để duy trì vị thế của Apple trong lĩnh vực XR, nhưng công ty không kỳ vọng sẽ bán được nhiều sản phẩm này.

Một phiên bản nhẹ hơn và giá cả phải chăng hơn của Vision Pro được cho là đã bị hủy bỏ để tập trung nguồn lực cho kính AR. Dù sản phẩm này có nhiều tiềm năng, nhưng cách tiếp cận của Apple đã khiến sự quan tâm đến Vision Pro trở nên hạn chế. Nếu kính thông minh AR của Apple thực sự ra mắt, có khả năng Vision Pro sẽ sớm bị khai tử, giống như các dự án xe tự lái của công ty.