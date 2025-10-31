iPhone 18 sẽ tinh giản một tính năng giúp giảm chi phí, giữ nguyên trải nghiệm

Theo MacRumors, Apple đang tiến hành đơn giản hóa thiết kế nút Điều khiển camera trên iPhone 18 nhằm giảm chi phí sản xuất. Hiện tại, nút Điều khiển camera trên các mẫu iPhone 17 sử dụng cả cảm biến điện dung và cảm biến áp suất dưới bề mặt tinh thể sapphire. Cảm biến điện dung có nhiệm vụ phát hiện các cử chỉ chạm, trong khi cảm biến áp suất nhận diện các mức áp lực khác nhau cho các thao tác chạm, nhấn và vuốt.

Nút Điều khiển camera trên iPhone 18 sẽ được đơn giản hóa

Theo tài khoản Instant Digital trên Weibo, Apple dự kiến sẽ loại bỏ cảm biến điện dung và chỉ giữ lại cảm biến áp suất cho thế hệ iPhone 18, nhằm duy trì tất cả các chức năng của nút Điều khiển camera. Phương pháp này tương tự như thiết kế của các thiết bị như OPPO X8 Ultra và Vivo X200 Ultra, trong đó cảm biến áp suất có thể nhận diện các thao tác chạm nhẹ, nhấn mạnh và trượt.

Trong các phiên bản tiếp theo, nguồn tin cho biết gốm áp điện sẽ được tích hợp để cung cấp phản hồi xúc giác cục bộ. Mặc dù chi tiết vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng đây có thể là một phần trong kế hoạch chuyển đổi sang nút bấm thể rắn mà Apple đang phát triển, dự kiến sẽ ra mắt trên iPhone kỷ niệm 20 năm.

Instant Digital cũng bác bỏ tin đồn về việc Apple có kế hoạch loại bỏ nút Điều khiển camera khỏi iPhone 18. Việc đơn giản hóa thiết kế không nhằm giảm chức năng của nút bấm, mà chủ yếu để tiết kiệm chi phí, vì giải pháp hiện tại được cho là rất tốn kém và tạo ra chi phí sửa chữa cao cho Apple.

Dự kiến, các mẫu iPhone 18 Air, Pro, Pro Max và iPhone có thể gập lại sẽ ra mắt vào tháng 9 năm 2026, trong khi iPhone 18 và iPhone 18e sẽ được giới thiệu vào năm 2027.