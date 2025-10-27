Chưa ra mắt, thiết kế iPhone 18 xuất hiện liệu đã đủ khiến iFan "mất ngủ"

Để nói về các sản phẩm mới, việc có được thông tin từ chuỗi cung ứng là rất quan trọng. Điều này thực sự đã thể hiện rõ với iPhone 17, khi nhiều nhà phân tích và người rò rỉ thông tin đã thành công trong việc cung cấp những chi tiết đáng tin cậy về thiết kế trên sản phẩm.

iPhone 18 có thể sẽ lấy phong cách iPhone 17 Pro?

Giờ đây, đến phiên các dự đoán về thiết kế của phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cũng đã được đưa ra, với nội dung cho biết sản phẩm này có thể sẽ dựa trên mẫu iPhone 17 Pro.

Apple đã áp dụng một thiết kế mới cho hai trong số bốn mẫu iPhone của mình, bao gồm iPhone Air và iPhone 17 Pro. Các mẫu này đều có cấu trúc “cao nguyên camera” (Camera Plateau), với phần lớn không gian dành cho pin. Trong khi đó, iPhone 17 và iPhone 16e vẫn giữ nguyên khung máy và thiết kế bên trong như các mẫu tiền nhiệm. Điều này cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong tương lai.

Dự kiến, iPhone 18 sẽ sở hữu viên pin lớn hơn, với dung lượng tăng từ 3.692 mAh lên 3.988 mAh (đối với phiên bản có SIM) hoặc 4.252 mAh (đối với phiên bản có eSIM). Sự thay đổi này chủ yếu đến từ việc điều chỉnh thiết kế khung máy và các bộ phận bên trong. Tuy nhiên, màu sắc của iPhone 18 có thể không được chú trọng nhiều mà sẽ dựa trên màu sắc của iPhone 16.

Đây chính là chiếc "iPhone 17 Pro camera kép" ra mắt năm sau?

Mặc dù vậy, cũng không loại trừ khả năng Apple sẽ giữ nguyên thiết kế iPhone 18 như tiền nhiệm để duy trì sự phân khúc trong dòng sản phẩm của mình. Các phiên bản E thường chỉ có một camera, trong khi iPhone tiêu chuẩn có hai camera và nhiều tính năng hơn. Nếu đúng, iPhone 18 sẽ không có nhiều thay đổi lớn so với thế hệ trước.

Nếu xét đến việc iPhone 16 là một thiết kế đổi mới, iPhone 18 có thể sẽ không có nhiều khác biệt. Thiết kế của iPhone 11 đã tồn tại trong một thời gian dài cho đến khi iPhone 13 ra mắt, và chỉ có sự thay đổi nhỏ ở cụm camera. Apple có thể tiếp tục sử dụng thiết kế của iPhone 18 và chuẩn bị cho những sản phẩm tiếp theo, như iPhone 20.