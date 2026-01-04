iPhone 18 tiêu chuẩn có thể không ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, iPhone 17 bản tiêu chuẩn được đánh giá cao và đạt nhiều thành công trong năm 2025, nhưng bản kế nhiệm sẽ không sớm ra mắt mà được lùi sang mùa xuân 2027. Đây là lần đầu tiên, Apple bỏ trống một năm dương lịch mà không giới thiệu thế hệ iPhone tiêu chuẩn mới.

Apple duy trì truyền thống công bố toàn bộ dải sản phẩm iPhone thế hệ mới vào mùa thu hàng năm. Tuy nhiên, năm 2026 có thể đánh dấu cột mốc Apple chia lịch trình ra mắt thành hai giai đoạn riêng nhằm tối ưu hóa doanh thu. Theo đó, trong sự kiện tháng 9/2026, hãng chỉ tập trung vào các dòng cao cấp bao gồm: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone màn hình gập đầu tiên. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt cùng lúc với iPhone 18e và iPhone Air 2 đầu năm tới.

iPhone 17 tiêu chuẩn. Ảnh: Macrumors

Lý do cùa việc thay đổi chiến lược được cho là danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Với sự ra mắt của iPhone 16e và iPhone Air trong năm 2025, cũng như mẫu iPhone gập sắp tới, chưa kể sự hiện diện của các mẫu cũ hơn như iPhone 16 và 16 Plus, sẽ có ít nhất 8 mẫu iPhone khác nhau được Apple bán ra cuối 2026.

Việc ra mắt sản phẩm theo từng giai đoạn giúp Apple giảm áp lực cho chuỗi cung ứng linh kiện, đặc biệt là linh kiện mới trên dòng Pro, đồng thời tối ưu hóa doanh thu, thay vì dồn doanh số vào quý cuối năm, hãng có thể duy trì mức tăng trưởng ổn định qua các quý tài chính khác nhau. Ngoài ra, việc này giúp hãng phân loại người dùng khi tạo khoảng cách rõ rệt về mặt thời gian để người dùng không bị phân vân trước quá nhiều lựa chọn cùng lúc.

Thông tin Apple trì hoãn iPhone 18 gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Những người mong muốn trải nghiệm cấu hình mới nhất với mức giá phổ thông sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Ngược lại, giới phân tích cho rằng đây là bước đi tất yếu để Apple chuyển mình thành một công ty có dải sản phẩm đa dạng, tương tự cách Samsung đang vận hành với dòng S và dòng Z.

Apple chưa đưa ra bình luận về việc thay đổi lộ trình ra mắt sản phẩm.