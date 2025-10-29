Camera của iPhone 18 Pro sẽ khiến iFan ngó lơ iPhone 17 Pro

Sau khi loạt iPhone mới ra mắt, tin đồn cuối cùng cũng chuyển hướng sang dòng iPhone 18 - dự kiến trình làng vào năm sau.

Nguồn tin "Digital Chat Station" trên mạng xã hội Weibo tuyên bố, theo "thông tin chuỗi cung ứng" về dòng iPhone 18, những thay đổi đang được thực hiện cho dòng Pro. Theo đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có "khẩu độ thay đổi".

iPhone 17 Pro.

Nguồn tin cũng cho biết, camera Telephoto 48MP của iPhone 18 Pro sẽ sử dụng hệ thống ống kính tiềm vọng, cũng sẽ có khẩu độ lớn hơn.

Khẩu độ là độ mở cho phép ánh sáng đi qua cảm biến và có thể ảnh hưởng đến những yếu tố như độ sâu trường ảnh của ảnh. Hệ thống camera trên điện thoại thông minh thông thường sử dụng khẩu độ cố định do hạn chế về không gian, ngăn cản các cơ chế thay đổi kích thước khẩu độ.

Việc bổ sung khẩu độ thay đổi cho phép smartphone thực hiện hiệu ứng độ sâu trường ảnh ngay trong máy ảnh thay vì bị làm giả như hệ thống chụp ảnh chân dung điện toán hiện tại trên iPhone.

Đây không phải là tin đồn mới, những dự đoán trên đã được nhắc đến vài lần trước đây. iPhone 17 được đồn đoán sẽ có tính năng này trong một báo cáo vào giữa năm 2024 nhưng nhà phân tích Ming-Chi Kuo khẳng định, chúng sẽ dành cho dòng iPhone 18.

Thay đổi lịch trình

Digital Chat Station cũng thảo luận về lịch phát hành của dòng iPhone 18, sẽ được chia thành hai phần. Cặp iPhone 18 Pro và iPhone Air 2, iPhone Fold sẽ ra mắt vào tháng 9/2026 theo đúng lịch trình thông thường.

Tuy nhiên, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị trì hoãn, dự kiến phát hành vào nửa đầu năm 2027 cùng với iPhone 18e.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Một lần nữa, đây không phải là tin đồn mới. Một báo cáo từ tháng 5/2025 đã đưa ra khả năng Apple thực hiện việc chia tách như vậy dù không đề cập đến iPhone Air.

Tin đồn này cũng đã được Ming-Chi Kuo đề cập vào đầu năm 2025 và một nguồn tin rò rỉ khác trên Weibo, "Instant Digital" cũng đưa ra vào tháng 7. ETNews cũng đã đề cập đến khả năng thay đổi lịch trình vào tháng 8.

Với tất cả những đồn đoán như trên, dòng iPhone 18 và đặc biệt là iPhone 18 Pro sẽ gây chú ý hơn khi ra mắt vào năm sau, nhất là những người tập trung vào khả năng nhiếp ảnh.