Cả Galaxy S26 và iPhone 18 đều ra mắt muộn hơn, chuyện gì đang xảy ra?

Theo các tin đồn mới nhất, cả Samsung và Apple đang có xu hướng trì hoãn ra mắt thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo. Các nhà phân tích cho hay, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả đều là chiến lược của 2 "gã khổng lồ" công nghệ.

Sự xáo trộn của Galaxy S26 Series

Theo các nguồn tin, dòng Galaxy S26 sẽ không ra mắt đúng như dự kiến. Các thông tin rò rỉ cho biết, Samsung đã phải xáo trộn mọi thứ - di chuyển các bộ phận, loại bỏ các mẫu Galaxy và làm chậm dây chuyền sản xuất của mình.

Ảnh minh họa.

Nhiều bằng chứng cũng cho thấy Galaxy S26 Edge sẽ bị "khai tử" chỉ chưa đầy một năm sau khi Galaxy S25 Edge ra mắt. Đây là một động thái lớn, đặc biệt là đối với một công ty có độ phủ lớn trên thị trường với nhiều phiên bản. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Samsung đang dành thời gian để điều chỉnh sản xuất và tập trung vào những smartphone thực sự nổi bật.

Gần đây, sự thay đổi và cải tiến trên các điện thoại thông minh mới khá khiêm tốn, thường chỉ dừng lại ở việc tích hợp một con chip tốt hơn & một số tinh chỉnh nhỏ ở camera. Việc làm chậm lại mọi thứ sẽ giúp Samsung có thêm thời gian để thực sự phát triển và tạo ra một sản phẩm mới mẻ hơn.

Kế hoạch phát hành thế hệ iPhone 18 của Apple

Còn Apple thì sao? Có nguồn tin cho biết, công ty có trụ sở tại Cupertino muốn chia dòng iPhone 18 thành hai khung thời gian ra mắt: mùa xuân năm 2027 cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn… và mùa thu năm 2026 cho bộ đôi iPhone Pro (có thể bao gồm iPhone Air 2 siêu mỏng).

Ảnh concept Galaxy S26 Edge.

Đây là một sự thay đổi khá lớn so với thông lệ ra mắt đồng loạt vào tháng 9. Các mẫu iPhone Plus không còn nữa, mở đường cho các phiên bản "iPhone Air" hoặc "iPhone e" (thay cho iPhone SE). Tùy thuộc vào diễn biến của sự xáo trộn này, Apple có thể đang cố gắng kéo dài chu kỳ quảng cáo rầm rộ.

Bằng cách kéo dài chu kỳ phát hành, "Nhà Táo" có thể giảm áp lực sản xuất và giữ cho dòng sản phẩm luôn mới mẻ trong suốt cả năm. Đây cũng là một cách khéo léo để iFan chờ đợi theo từng đợt, không bị dồn dập. Nhìn chung, động thái này là có chủ đích.

Chậm hơn sẽ thông minh hơn?

Nhiều năm qua, việc ra mắt điện thoại thông minh vẫn diễn ra đều đặn - rơi vào mỗi mùa thu, mỗi mùa xuân. Nhưng sự thật là chúng ta đã chạm đến giới hạn. Chu kỳ nâng cấp hàng năm không còn hợp lý vì năm nào người dùng cũng chỉ có những nâng cấp cố định. Bộ vi xử lý nhanh hơn và màn hình sáng hơn một chút không còn gây ấn tượng mạnh mẽ như trước. Những bước tiến lớn thực sự cần có thời gian.

iPhone 17 Pro.

Việc chờ đợi lâu hơn bình thường không hề thú vị nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta nên ngừng mong đợi một chiếc điện thoại mới mang tính cách mạng chỉ sau 12 tháng. Theo quy luật chung, công chúng sẽ thấy được những bản nâng cấp giá trị sau khoảng 2 năm, đôi khi còn lâu hơn. Và nếu Samsung và Apple đang giãn cách thời gian để mang đến một sản phẩm thực sự mới mẻ, điều này hoàn toàn hợp lý.

Việc cả Samsung và Apple đều chậm lại sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trong tương lai. Theo các chuyên gia, điều đó có thể cứu ngành công nghiệp khỏi sự kiệt quệ vì đôi khi, sự tiến bộ cũng cần những khoảng dừng hợp lý.