Dòng iPhone 2026 sẽ đắt hơn vì lý do này

Khi nói đến bộ xử lý ứng dụng cho điện thoại thông minh, năm 2026 là năm của tiến trình sản xuất 2nm. Dự kiến, ở một số khu vực, Samsung Galaxy S26 và Galaxy S26+ sẽ là những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị bộ xử lý ứng dụng (AP) 2nm.

Tại châu Âu, Hàn Quốc, hầu hết châu Á, châu Phi và Trung Đông, hai mẫu điện thoại này sẽ được trang bị chip Exynos 2600 do Samsung thiết kế và sản xuất, được sản xuất bằng tiến trình GAA 2nm của Samsung Foundry.

Tại sao mật độ bóng bán dẫn của chip lại quan trọng?

Ở các khu vực khác, như Mỹ, Trung Quốc, Canada và Nhật Bản, Galaxy S26 và Galaxy S26+ sẽ sử dụng AP Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chip này sẽ được TSMC sản xuất bằng tiến trình 3nm. Khi số nút xử lý càng nhỏ, các đặc điểm của chip cũng càng thu nhỏ, bao gồm cả các bóng bán dẫn. Bóng bán dẫn nhỏ hơn sẽ cho phép đặt nhiều hơn trong cùng một milimet vuông.

iPhone 17 Pro.

Các chip có mật độ bóng bán dẫn cao hơn thường mạnh mẽ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Nói cách khác, một chip có thể xử lý nhiều dữ liệu cùng một lúc. Các bóng bán dẫn được đóng gói chặt chẽ với nhau cũng tiết kiệm năng lượng hơn vì các tín hiệu điện không phải đi xa, giúp giảm "lãng phí nhiệt".

Về iPhone, vào tháng 9 này, ​​Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 và iPhone Fold. Các mẫu iPhone này sẽ được trang bị bộ xử lý A20 hoặc A20 Pro do TSMC sản xuất bằng quy trình 2nm (N2). Quá trình sản xuất 2nm của TSMC sẽ bắt kịp Samsung Foundry, hãng đã bắt đầu sử dụng bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA) với chip 3nm của mình.

Không giống như các bóng bán dẫn FinFET trước đây, bóng bán dẫn GAA sử dụng các tấm nano nằm ngang được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc để ngăn chặn rò rỉ dòng điện và tăng lượng điện năng chạy qua bóng bán dẫn khi được bật.

Apple đang trả giá gấp 6 lần cho chip A20 Pro so với giá chip A18 Pro.

TSMC đang tăng giá các tấm silicon được sử dụng làm nền hoặc chất nền để in hoặc phủ các vật liệu lên. Một chip 2nm có thể bao gồm tới 100 lớp riêng lẻ. Một tấm wafer 12 inch được TSMC sử dụng trong sản xuất chip 2nm có giá 30.000 USD - đắt hơn nhiều so với 20.000 USD cho tấm wafer có kích thước tương tự được sử dụng để chế tạo chip 3nm. Apple sẽ buộc phải chấp nhận chi phí bổ sung, làm giảm biên lợi nhuận hoặc tăng giá các mẫu iPhone mới ra mắt vào tháng 9 tới.

Một báo cáo cho biết, Apple sẽ phải trả 280 USD (khoảng 7,3 triệu đồng) cho mỗi chip A20 Pro. Con số này cao hơn 87% so với mức giá 150 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) mỗi chipA19 Pro năm ngoái, được sử dụng cho dòng iPhone 17 Pro và iPhone Air. Linh kiện đó được sản xuất bằng quy trình 3nm thế hệ thứ ba (N3P) của TSMC.

Ảnh minh họa.

Trước đó, chip A18 Pro được sử dụng trong iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được sản xuất bằng quy trình 3nm thế hệ thứ hai (N3E) của TSMC và có giá khoảng 45-50 USD. Nếu chính xác, những con số này cho thấy kể từ năm 2024, chi phí mà Apple phải trả cho các chip xử lý trên các mẫu iPhone Pro đã tăng hơn 6 lần (từ 45 USD lên 280 USD).

TSMC có thị phần "khổng lồ"

Chắc chắn, Samsung và Google cũng sẽ phải đối mặt với chi phí sản xuất wafer cao hơn cho Exynos 2600 và Tensor G6, cả hai đều được sản xuất bằng quy trình 2nm bởi Samsung Foundry và TSMC tương ứng. Các vấn đề về năng suất trong vài năm qua đã dẫn đến việc Samsung Foundry chỉ chiếm 7,2% thị phần so với 71% của TSMC.

Bộ xử lý ứng dụng của điện thoại thông minh là một bộ phận quan trọng và TSMC là nguồn cung cấp đáng tin cậy hơn Samsung Foundry. Đó là lý do khiến các công ty như Apple, Qualcomm và MediaTek sẵn sàng trả giá cao hơn cho tấm wafer để TSMC sản xuất chip của mình.

Samsung Foundry đang tính phí 20.000 USD cho các tấm wafer silicon 12 inch được sử dụng cho sản xuất GAA 2nm của mình. Con số này thấp hơn 33% so với giá wafer của TSMC. Mặt khác, năng suất 2nm của TSMC đạt khoảng 70%, cao hơn so với mức 50-60% của Samsung Foundry.