10 lý do nên chờ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Apple từ lâu đã vận hành lộ trình phát triển iPhone theo chu kỳ nhiều năm. Hãng luôn làm việc song song với các nhà cung ứng cho nhiều thế hệ iPhone kế tiếp, vì vậy không khó hiểu khi những tin đồn về sản phẩm mới thường xuất hiện rất sớm trước ngày ra mắt.

Dòng iPhone 18 cũng không phải ngoại lệ. Ngay từ bây giờ, giới công nghệ đã có cái nhìn khá rõ ràng về những gì Apple đang chuẩn bị cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Concept iPhone 18 Pro Max ra mắt năm 2026. Ảnh: MacRumors

Một điểm đáng chú ý là Apple được cho là sẽ thay đổi lớn trong chiến lược ra mắt iPhone bắt đầu từ dòng iPhone 18. Cụ thể, hãng sẽ áp dụng mô hình ra mắt hai giai đoạn. Theo đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Fold sẽ trình làng vào tháng 9/2026, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ xuất hiện muộn hơn, vào mùa xuân năm 2027.

Thiết kế tổng thể: Tiếp nối phong cách iPhone 17 Pro

Những rò rỉ gần đây cho thấy iPhone 18 Pro sẽ không có sự “lột xác” mạnh mẽ về ngoại hình, mà chủ yếu kế thừa thiết kế của iPhone 17 Pro.

Cụm camera sau vẫn giữ kiểu “bệ nổi” quen thuộc với ba ống kính sắp xếp theo hình tam giác. Kích thước màn hình cũng không thay đổi, với bản Pro sử dụng màn hình 6,3 inch và bản Pro Max là 6,9 inch – tương tự thế hệ iPhone 16 Pro trước đó.

Tuy nhiên, Apple có thể loại bỏ thiết kế hai tông màu ở mặt lưng từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro, thay vào đó là phong cách liền mạch hơn.

Hãng được cho là đã cải tiến quy trình thay thế kính mặt lưng, giúp giảm sự khác biệt màu sắc giữa kính Ceramic Shield 2 và khung nhôm, mang lại tổng thể đồng nhất và cao cấp hơn.

Thân máy dày hơn: Dấu hiệu của pin lớn?

Một tin đồn khác cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ có thân máy dày hơn đôi chút so với iPhone 17 Pro Max. Trọng lượng của máy có thể đạt khoảng 243g, nặng hơn cả iPhone 14 Pro Max – vốn đang là mẫu iPhone nặng nhất từng được Apple sản xuất.

Nguyên nhân của sự thay đổi này chưa được xác nhận, nhưng khả năng cao đến từ việc Apple trang bị viên pin lớn hơn.

Nếu đúng, đây sẽ là tin vui với người dùng vốn luôn mong đợi thời lượng pin cải thiện rõ rệt trên các mẫu iPhone Pro Max.

Dynamic Island nhỏ hơn: Bước đệm cho Face ID ẩn dưới màn hình?

Khả năng Face ID ẩn dưới màn hình tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro sẽ loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island, thay bằng một lỗ camera nhỏ ở góc màn hình. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia uy tín lại có quan điểm thận trọng hơn.

Nhà phân tích màn hình Ross Young và nhà báo Mark Gurman của Bloomberg đều cho rằng Apple chưa sẵn sàng “khai tử” Dynamic Island. Thay vào đó, hãng sẽ thu nhỏ đáng kể phần cắt này.

Apple cũng được cho là đang thử nghiệm công nghệ thu nhỏ camera trước và các cảm biến Face ID, nhằm giảm diện tích chiếm chỗ trên màn hình.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro có thể là bước chuyển tiếp, trước khi Apple tiến tới thiết kế toàn màn hình thực sự trong những thế hệ sau.

Chip A20 Pro: Sức mạnh từ tiến trình 2nm

iPhone 18 Pro sẽ được trang bị chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Đây là bước nhảy vọt lớn về công nghệ, cho phép tăng mật độ transistor, từ đó cải thiện cả hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng.

Theo các ước tính ban đầu, A20 Pro có thể nhanh hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện hơn tới 30% so với A19 trên iPhone 17.

Đáng chú ý, Apple sẽ áp dụng công nghệ đóng gói WMCM, cho phép tích hợp RAM trực tiếp lên cùng tấm wafer với CPU, GPU và Neural Engine. Điều này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ AI và kéo dài thời lượng pin.

Modem C2: Tham vọng “tự chủ” khỏi Qualcomm

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 do chính hãng phát triển cho iPhone 18 Pro. Đây là thế hệ kế nhiệm của modem C1 và C1X, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Qualcomm.

Modem C2 dự kiến mang lại tốc độ nhanh hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và đặc biệt là hỗ trợ mmWave 5G tại Mỹ – tính năng còn thiếu trên các modem tự phát triển trước đó của Apple.

Cảm biến camera mới từ Samsung

Một thay đổi lớn khác nằm ở hệ thống camera. Samsung được cho là đang phát triển cảm biến hình ảnh ba lớp xếp chồng, mang tên PD-TR-Logic, dành riêng cho iPhone 18. Cảm biến này hứa hẹn cải thiện tốc độ xử lý, giảm nhiễu và tăng dải tương phản động.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần hiếm hoi Apple “mở cửa” cho Samsung tham gia chuỗi cung ứng camera, vốn lâu nay do Sony độc quyền.

Khẩu độ biến thiên: iPhone tiến gần hơn DSLR

iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ lần đầu tiên sở hữu ống kính khẩu độ biến thiên. Thay vì khẩu độ cố định như ƒ/1.78 trên các thế hệ trước, người dùng có thể điều chỉnh khẩu độ vật lý, tương tự máy ảnh DSLR.

Điều này cho phép kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, giúp chụp chân dung xóa phông tự nhiên hơn hoặc giữ nhiều chi tiết nét trong khung hình khi cần.

Internet vệ tinh 5G: Kết nối không giới hạn

Apple cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ kết nối Internet vệ tinh 5G thực thụ, không chỉ dừng lại ở các tính năng khẩn cấp như hiện nay.

Nếu kịp triển khai vào năm 2026, iPhone 18 Pro có thể trở thành một trong những smartphone đầu tiên trên thế giới truy cập Internet đầy đủ thông qua vệ tinh.

Nút Camera Control được đơn giản hóa

Để giảm chi phí, Apple dự kiến tinh giản thiết kế nút Camera Control. Thay vì kết hợp cả cảm ứng điện dung và cảm biến lực như hiện nay, phiên bản mới chỉ giữ lại nhận diện lực nhấn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng.

Màu sắc mới: Burgundy, nâu và tím

Cuối cùng, Apple được cho là đang thử nghiệm ba màu mới cho iPhone 18 Pro: burgundy (đỏ rượu vang), nâu và tím.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên dòng Pro có sắc đỏ đậm, cũng như màu nâu thực sự, những lựa chọn màu sắc hứa hẹn tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước.

Với hàng loạt nâng cấp từ thiết kế, hiệu năng, camera cho đến kết nối, iPhone 18 Pro đang được xem là một trong những bước tiến lớn nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây, đủ để khiến không ít người dùng cân nhắc chờ đợi.