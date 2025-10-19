Kế hoạch chấn động của Apple: Hoãn ra mắt iPhone Fold, "chia đôi" dòng iPhone 18

Dù iPhone 17 chỉ mới ra mắt, những thông tin rò rỉ về lộ trình sản phẩm tương lai của Apple đã bắt đầu xuất hiện, vẽ nên một viễn cảnh đầy bất ngờ.

Theo một báo cáo mới nhất từ truyền thông Hàn Quốc, những ai đang háo hức chờ đợi màn ra mắt của iPhone Fold vào năm 2026 có thể sẽ phải thất vọng. Apple được cho là vẫn đang "mắc kẹt" trong hành trình theo đuổi sự hoàn hảo, nỗ lực không ngừng để chế tạo một bản lề siêu bền và một màn hình với nếp gấp hoàn toàn vô hình.

Đối thủ lớn sắp ra mắt của Galaxy Z Fold7 có thể bị trì hoãn.

Chính sự cầu toàn này có thể đẩy ngày ra mắt của iPhone Fold lùi lại đến tận năm 2027. Ngay cả khi kịp trình làng vào cuối năm 2026, nguồn tin cho rằng số lượng sản xuất sẽ cực kỳ hạn chế, chỉ từ 5-7 triệu máy trong năm đầu tiên. Với mức giá được đồn đoán có thể vượt ngưỡng 2.000 USD, việc sở hữu siêu phẩm này sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Bất ngờ hơn nữa, báo cáo còn đề cập đến một kế hoạch ra mắt kỳ lạ cho dòng iPhone 18. Apple có thể sẽ "chia đôi" gia đình sản phẩm này khi các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro, Pro Max và Air sẽ ra mắt vào mùa thu 2026 như thường lệ. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị dời lại đến mùa xuân 2027, ra mắt cùng một mẫu máy mới có tên iPhone 18e.

Chiến lược ra mắt dòng iPhone 18 có thể gây bất ngờ.

Đây là một chiến lược hoàn toàn trái ngược với truyền thống của Apple, đặc biệt khi các phiên bản iPhone 15, 16 và 17 tiêu chuẩn đều đang gặt hái thành công vang dội về mặt doanh số. Việc thay đổi một công thức chiến thắng dường như là một bước đi khó hiểu.

Mặc dù tất cả mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng những thông tin này đang vẽ nên một tương lai đầy biến động cho Apple, với những quyết định có thể định hình lại hoàn toàn thị trường smartphone trong các năm tới.