Apple lặng lẽ giải quyết lùm xùm về "phốt" trầy xước của iPhone 17

Ngay sau khi lên kệ, dòng iPhone 17 mới của Apple đã gặp phải hàng loạt vấn đề, từ lỗi rớt cuộc gọi đến trục trặc với Apple Intelligence. Tuy nhiên, sự cố gây chú ý nhất, được cộng đồng mạng gọi là "Scratchgate", lại liên quan đến độ bền của máy khi khách hàng liên tục phát hiện các dấu hiệu hao mòn, trầy xước ở mặt sau của các thiết bị trưng bày tại Apple Store.

Hình ảnh một chiếc iPhone Air với chi chít vết trầy ở mặt lưng.

Trước các báo cáo, Apple đã lên tiếng khẳng định rằng những vết này thực chất là do cặn bám từ các bộ sạc MagSafe thế hệ cũ được sử dụng trong cửa hàng. Hãng cho biết hiệu ứng tương tự cũng có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone 16 và người dùng hoàn toàn có thể lau sạch các vết này.

Dù vậy, Apple cũng thừa nhận đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Mới đây, tờ báo Pháp Consomac (cũng là nơi đầu tiên đưa tin về Scratchgate) đã phát hiện các cửa hàng Apple Store bắt đầu sử dụng một loại sạc MagSafe mới, được bổ sung một vòng silicone. Giới quan sát cho rằng vòng đệm này có tác dụng ngăn chặn sự tiếp xúc và chuyển vật liệu giữa sạc và mặt lưng điện thoại, nhưng đây có thể chỉ là một giải pháp tạm thời.

Apple đang thay thế bộ sạc MagSafe mới để trưng bày dòng iPhone 17.

Trải nghiệm thực tế từ các chuyên gia công nghệ cũng không đồng nhất. Trong khi tổng biên tập Mark Spoonauer của trang Tom's Guide không thấy bất kỳ vết xước nào trên chiếc iPhone 17 Pro Max của mình, thì biên tập viên cấp cao John Velasco lại phát hiện nhiều vết xước nhỏ trên chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Cosmic chỉ sau một tuần sử dụng.

Các chuyên gia "mổ xẻ" từ iFixit lại đưa ra một kết luận đanh thép hơn: "Scratchgate là có thật". Họ cho rằng vấn đề nằm ở quy trình a-nốt hóa (anodization) trên phần lồi camera, khiến lớp oxit nhôm bảo vệ không bám chắc vào bề mặt. Lập luận này trái ngược với tuyên bố của Apple rằng khu vực này có đặc tính tương tự các sản phẩm khác của hãng.

Trước những lùm xùm này, để bảo vệ thiết bị mới đắt tiền của mình, giải pháp an toàn và đơn giản nhất cho người dùng lúc này là trang bị một chiếc ốp lưng chất lượng.