iPhone 17 chưa đủ “gánh team”, Apple tiếp tục bị hạ gục bởi Samsung

Thị trường smartphone toàn cầu trong quý này ghi nhận mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước và được xem là dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn chững lại của năm 2024.

Sức ảnh hưởng của iPhone 17 trong quý 3/2025 vẫn chưa cao.

Dữ liệu từ Omdia cho thấy Samsung tiếp tục giữ vững ngôi vương trên thị trường smartphone toàn cầu khi vượt qua Apple trong quý thứ ba liên tiếp. Đây được xem là một đòn giáng mạnh đối với Apple, đặc biệt khi dòng iPhone 17 vừa được ra mắt vào tháng trước.

Tuy nhiên, Omdia lưu ý rằng doanh số iPhone 17 chưa được phản ánh đầy đủ trong kết quả quý 3, bởi phần lớn doanh thu sẽ ghi nhận trong quý 4, vốn được xem là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm. Do đó, thế trận giữa hai đối thủ vẫn có thể đảo chiều trong thời gian tới.

Báo cáo cho biết, Samsung chiếm 19% thị phần toàn cầu trong quý 3/2025, giữ nguyên so với cùng kỳ năm ngoái. Apple đứng thứ hai với 18% thị phần và không thay đổi nhiều so với quý 3/2024. Cả hai hãng đều duy trì vị thế ổn định, nhưng Samsung đang nắm lợi thế nhẹ nhờ dải sản phẩm rộng, đặc biệt là các mẫu Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 và dòng Galaxy A tầm trung.

Dữ liệu nghiên cứu thị phần smartphone quý 3/2025 đến từ Omdia.

Trong khi đó, Apple ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 4%, biến quý 3 thành một trong những giai đoạn kinh doanh tốt nhất của hãng, ngay cả khi chưa tính đến sức ảnh hưởng thực sự của iPhone 17.

Cũng theo Omdia, top 5 nhà sản xuất smartphone toàn cầu trong quý 3/2025 lần lượt gồm: Samsung, Apple, Xiaomi (14%), Transsion (9%) và Vivo (9%). Omdia nhận định toàn bộ 5 thương hiệu hàng đầu đều có sự cải thiện so với cùng kỳ năm 2024.

Với kết quả này, Samsung tạm thời củng cố vị trí số một, trong khi giới quan sát đang chờ xem iPhone 17 có đủ sức giúp Apple lật ngược thế cờ trong quý cuối năm hay không.