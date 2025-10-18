Galaxy S26 Pro lộ diện: Samfan camera "khóc thét" với phần cứng 4 năm không đổi

Những người hâm mộ đang mong chờ một cuộc cách mạng camera trên dòng Galaxy S26 có lẽ sẽ phải thất vọng nặng nề. Rò rỉ mới nhất cho thấy phiên bản S26 Pro sẽ tiếp tục sử dụng lại các cảm biến ảnh đã có tuổi đời nhiều năm, một động thái gây tranh cãi và đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược đổi mới của Samsung.

Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Erencan Yilmaz, thông tin được trích xuất từ bản dựng phần mềm One UI 8.5 đã vẽ nên một bức tranh không mấy sáng sủa cho hệ thống camera của Galaxy S26 Pro (tên gọi được cho là của Galaxy S26 bản tiêu chuẩn).

Thông tin rò rỉ về Galaxy S26 Pro trên mạng xã hội X.

Cụ thể, nguồn tin khẳng định S26 Pro sẽ được trang bị cảm biến chính 50MP ISOCELL GN3. Đáng nói, đây chính là cảm biến đã được Samsung sử dụng suốt 4 thế hệ, từ thời Galaxy S22. Các camera khác cũng không khá hơn với camera tele 10MP và camera góc siêu rộng 12MP được cho là sẽ bê nguyên từ các đời S22 và S23. Ngay cả camera selfie cũng là loại đã xuất hiện trên S23. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là một bước đi "dậm chân tại chỗ" đáng báo động về phần cứng nhiếp ảnh của Samsung.

Bên cạnh cụm camera cũ kỹ, cấu hình của máy cũng không tạo được nhiều phấn khích. Galaxy S26 Pro dự kiến sẽ trang bị chip "cây nhà lá vườn" Exynos 2600, một con chip được dự đoán sẽ khó lòng cạnh tranh về hiệu năng với đối thủ Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm.

Điểm sáng hiếm hoi trong loạt rò rỉ lần này là dung lượng pin. Máy được cho là sẽ có viên pin 4.300mAh, một nâng cấp đáng giá so với mức 4.000mAh trên S25, mang lại hy vọng về thời gian sử dụng tốt hơn.

Thế hệ kế nhiệm Galaxy S25 có thể vẫn "dậm chân tại chỗ".

Tuy nhiên, với một hệ thống camera không có đột phá, một con chip gây hoài nghi và thông tin dòng Galaxy S26 Edge đã bị hủy bỏ, tương lai của dòng flagship Samsung trong năm 2026 đang trở nên u ám hơn bao giờ hết. Liệu gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc có đang "hết bài" hay đây chỉ là một chiến lược tạm thời? Câu trả lời sẽ có vào sự kiện ra mắt dự kiến vào đầu năm sau.