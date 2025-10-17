iPhone 18 Pro hồi sinh công nghệ "cũ rích" của Samsung để "đánh bại" Galaxy S26 Ultra

Theo báo cáo mới nhất từ ETNews, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị ống kính có khẩu độ thay đổi - tính năng từng chỉ xuất hiện trên một số ít smartphone cao cấp. Đáng chú ý, Samsung trước đây từng thử nghiệm công nghệ này trên Galaxy S9 (ra mắt năm 2018) và S10, nhưng đã loại bỏ từ dòng Galaxy S20 do chi phí sản xuất quá cao.

Samsung có thể phải trở lại với camera khẩu độ thay đổi nếu Apple áp dụng công nghệ này.

Vũ khí thay đổi cuộc chơi trên iPhone 18 Pro

Ống kính có khẩu độ thay đổi cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó tạo nên những bức ảnh có chiều sâu, sắc nét và chuyên nghiệp hơn. Ở môi trường thiếu sáng, khẩu độ mở rộng giúp ảnh sáng rõ hơn, ít nhiễu hơn. Nhưng khi chụp ban ngày, khẩu độ hẹp lại giúp tăng độ sâu trường ảnh và độ nét tổng thể.

Tính năng này không chỉ cải thiện chất lượng ảnh, mà còn mở ra không gian sáng tạo mới cho nhiếp ảnh di động - điều mà Apple chắc chắn sẽ tận dụng để “kể câu chuyện camera” khi ra mắt iPhone 18 Pro vào năm sau.

Xiaomi 14 Ultra cũng đã có camera khẩu độ thay đổi.

Trong khi Samsung dự kiến chỉ mở rộng khẩu độ cố định trên Galaxy S26 Ultra, Apple lại tiến xa hơn với khẩu độ thay đổi linh hoạt, điều này sẽ cho phép iPhone 18 Pro kiểm soát chất lượng ảnh ở mức chuyên sâu hơn. Đây là một bước tiến mang tính “định nghĩa lại” khả năng chụp ảnh trên smartphone.

Nếu điều này trở thành hiện thực, giới công nghệ tin rằng Samsung sẽ buộc phải mang khẩu độ thay đổi quay trở lại, có thể vào năm 2027 với Galaxy S27 Ultra (tên tạm gọi) để bắt kịp Apple.