Những tính năng đáng chú ý có thể sẽ có trên iPhone 18 Pro

Mặc dù iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max còn gần một năm nữa mới chính thức ra mắt, nhưng nhiều thông tin rò rỉ đã xuất hiện, hé lộ một số tính năng và thay đổi đáng chú ý trên các thiết bị này.

Ảnh minh họa

Theo tài khoản Weibo Instant Digital, iPhone 18, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị Dynamic Island nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, các mẫu này sẽ không có tính năng Face ID dưới màn hình. Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về việc iPhone 17 Pro có cụm Dynamic Island nhỏ hơn, nhưng điều này đã không xảy ra.

Tin đồn về iPhone 18 có thể sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt khi Apple đang chuẩn bị cho mẫu iPhone toàn kính kỷ niệm 20 năm ra mắt. Dự kiến, tính năng Face ID dưới màn hình sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu iPhone 19 Pro trở lên.

Dòng iPhone 18 sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn

Instant Digital, với khoảng 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo, đã từng cung cấp thông tin chính xác về các sản phẩm của Apple, như hệ thống làm mát buồng hơi trên iPhone 17 Pro và dây đeo Titanium Milanese Loop của Apple Watch Ultra 2. Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin từ tài khoản này đều chính xác.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, iPhone 18 Pro sẽ có thiết kế tương tự như iPhone 17 Pro, với cụm camera sau ba ống kính sắp xếp theo hình tam giác. Kích thước màn hình của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ giữ nguyên ở 6,3 inch và 6,9 inch, giống như iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đặc biệt, vùng Ceramic Shield ở mặt sau của iPhone 18 Pro sẽ có "thiết kế hơi trong suốt", mặc dù chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến diện mạo của sản phẩm.

Vùng Ceramic Shield ở mặt sau của iPhone 18 Pro sẽ có "thiết kế trong suốt"

Một trong những cải tiến đáng chú ý khác là camera chính Fusion 48 megapixel trên iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi, cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh, mặc dù hiệu quả thực tế vẫn còn là một câu hỏi mở.

Camera chính trên iPhone 18 Pro sẽ có khẩu độ thay đổi

Ngoài ra, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị chip A20 Pro sản xuất theo quy trình 2nm mới nhất của TSMC, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội. Modem C2 được thiết kế riêng của Apple cũng sẽ hỗ trợ mmWave 5G tại Hoa Kỳ. Cuối cùng, nút điều khiển camera sẽ được thiết kế lại, tập trung vào các nút điều khiển nhạy áp lực thay vì cử chỉ vuốt.