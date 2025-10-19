Galaxy S26 Edge cần học hỏi 5 điều này từ "đối thủ" iPhone Air

Với những đánh giá tích cực dành cho Galaxy S25 Edge, công chúng có thể kỳ vọng vào phiên bản kế nhiệm của hãng. Tuy nhiên, khi xuất hiện, Galaxy S26 Edge sẽ phải cạnh tranh với iPhone Air của Apple.

iPhone Air và Galaxy S25 Edge.

Tuy nhiên, Galaxy S26 Edge vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ trong cuộc chiến sản xuất điện thoại mỏng nhất nếu Samsung học hỏi từ những bài học từ iPhone Air.

Tập ​​trung vào độ bền nhiều hơn độ mỏng

Galaxy S25 Edge là một chiếc điện thoại rất mỏng với độ dày 5,8mm trong khi iPhone Air mỏng hơn nữa ở mức 5,64mm.

iPhone Air (dưới) và Galaxy S25 Edge (trên).

Mặc dù Samsung đã có những bước tiến để làm cho điện thoại của mình bền hơn với kính Gorilla Glass Ceramic 2 cho màn hình phía trước và có khả năng chống nước IP68 nhưng iPhone Air lại nhỉnh hơn một chút về mặt này.

Cụ thể, Apple sử dụng Ceramic Shield 2 ở mặt trước của iPhone Air và phủ Ceramic Shield nguyên bản ở mặt sau. Điều này giúp tăng cường khả năng chống trầy xước trên điện thoại, giúp iPhone Air vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt của việc sử dụng hàng ngày. Tuyệt vời hơn nữa, Ceramic Shield 2 có lớp chống phản chiếu giúp giảm độ chói.

Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị kính chống phản chiếu và tính năng này có thể xuất hiện trên Galaxy S26 Edge.

Tăng cường camera

2 camera không phải lúc nào cũng tốt hơn 1 camera. Điều này đã xuất hiện trên iPhone Air khi so sánh với Galaxy S25 Edge. Điện thoại của Apple có 1 camera sau 48MP nhưng luôn hoạt động tốt hơn so với camera sau kép của Galaxy S25 Edge: camera chính 200MP và camera góc siêu rộng 12MP.

So sánh ảnh chụp giữa iPhone Air và Galaxy S25 Edge.

Đúng vậy, Galaxy S25 Edge có thể chụp ảnh với trường nhìn rộng hơn, mang lại sự linh hoạt hơn so với thiết lập camera của iPhone Air. Ảnh của iPhone Air cho màu sắc chân thực hơn so với Galaxy S25 Edge. iPhone Air cũng là lựa chọn tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Samsung có thể cải thiện phần lớn điều này bằng cách tinh chỉnh các thuật toán xử lý ảnh. Các chuyên gia cũng kỳ vọng Galaxy S26 Edge tăng khẩu độ trên ống kính chính để thu được nhiều ánh sáng hơn. Điều đó sẽ giúp điện thoại của Samsung có khả năng chụp ảnh ngang với iPhone Air trong điều kiện thiếu sáng.

Thời lượng pin dài hơn

Hãy dành lời khen cho điện thoại Samsung. Mặc dù thiết kế mỏng không đủ chỗ cho một viên pin lớn, Galaxy S25 Edge và viên pin 3.900 mAh vẫn đạt thời gian sử dụng trung bình 11 giờ 48 phút trong bài kiểm tra pin của Tom's Guide.

Ảnh minh họa.

Nhưng Apple đã khai thác được nhiều hơn từ pin bên trong iPhone Air. Các bài kiểm tra “mổ xẻ” cho thấy iPhone Air chỉ sử dụng pin 3.149 mAh nhưng vẫn đạt mốc 12 giờ trong bài kiểm tra pin. Một lần nữa, con số này kém hơn các mẫu iPhone 17 khác nhưng vẫn tốt hơn Galaxy S25 Edge.

Ngoài camera, thời lượng pin có lẽ là yếu tố được mọi người quan tâm nhất khi mua điện thoại. Và hiện tại, với Galaxy S Edge, Samsung đang đánh đổi tuổi thọ pin để lấy một thiết kế mỏng hơn. Galaxy S26 Edge cần cải thiện điều này.

Hiệu năng mạnh mẽ hơn

Chip A19 Pro bên trong iPhone Air không phải là phiên bản chip mạnh nhất của Apple nhưng vẫn mạnh hơn chip trong Galaxy S25 Edge của Samsung.

Ảnh minh họa.

Với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ mới ra mắt, Samsung nên tích hợp con chip này cho Galaxy S26 Edge. Snapdragon 8 Elite Gen 5 không chỉ mang lại hiệu năng vượt trội hơn A19 Pro trên các điện thoại cao cấp của Apple mà còn sở hữu một bộ xử lý thần kinh mạnh mẽ hơn, cho phép tích hợp các tính năng AI, giúp điện thoại Samsung vượt trội hơn hẳn so với iPhone và các công cụ Apple Intelligence còn non trẻ của hãng.

Giá thấp hơn iPhone Air

Tại Việt Nam, chiếc iPhone Air có giá từ 34,49 triệu đồng cho bản 256GB - đắt hơn khoảng 12 triệu đồng so với Galaxy S25 Edge (có giá từ 22,59 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB).

Nếu Galaxy S26 Edge vẫn giữ được mức giá như bản tiền nhiệm, chúng sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn so với iPhone Air khi ra mắt vào năm sau.